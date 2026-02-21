AKTUELNO

Zadruga

ONA SE NJEGA STIDI! Janjuš ustanovio da Anastasija BLISTA pored Murata, dok sa Borom tone u očaj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Nakon kratke pauze od ljubavnih klipova, Marko Janjušević Janjuš je prokomentarisao odnos Bore Santane i Anastasije Brčić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko se vidi da Bora ima emocije, toliko da ih Anastasija nema. Ona kao da se njega stidi. Sa Muratom pršti sve, sa Borom ništa! Čekajte, Boro, Anastasija, dođite do mene. Vidiš li ti Boro kako Anastasija izgleda pored tebe? - upitao je Janjuš.

- Pa dobro...vidi se da sam ja više voleo na početku - kazao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako se*s nemate, a mesecima ste zajedno? - upitao je Janjuš.

- Zbog kamera- odgovorila je Anastasija.

- Pa ako je ljubav u pitanju, uradite to diskretno - kazala je Vanja Živić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

