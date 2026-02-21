GRMI, SEVA! Ivan BRUTALNO zaratio sa Sarom, on repetirao vređalicu, pa usmerio u pravcu bivše: NE MOGU OČIMA DA TE GLEDAM! (VIDEO)

Haos!
Ivan Marinković žestoko je zaratio sa Sarom Stojanović, te je došlo do teških reči.
- Ti si mene prva uvredila, pi*ka ti materina - kazao je Ivan.
- Vređaš me, govoriš da sam nesrećnica i vodaš me kao kuče - rekla je Sara.
- Vređala si Vanju, rekla si da je ku*va, đubre jedno bezobrazno - kazao je Ivan.
- Ja sam se Vanji izvinila - kazala je Sara.
- Đubre jedno bezobrasno, ološu jedan! Ne mogu očima da te gledam - rekao je Ivan.
- Urlaš na mene - dodala je Sara.
- Budaletino jedna - kazao je Ivan.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.