GRMI, SEVA! Ivan BRUTALNO zaratio sa Sarom, on repetirao vređalicu, pa usmerio u pravcu bivše: NE MOGU OČIMA DA TE GLEDAM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan Marinković žestoko je zaratio sa Sarom Stojanović, te je došlo do teških reči.

- Ti si mene prva uvredila, pi*ka ti materina - kazao je Ivan.

- Vređaš me, govoriš da sam nesrećnica i vodaš me kao kuče - rekla je Sara.

- Vređala si Vanju, rekla si da je ku*va, đubre jedno bezobrazno - kazao je Ivan.

- Ja sam se Vanji izvinila - kazala je Sara.

- Đubre jedno bezobrasno, ološu jedan! Ne mogu očima da te gledam - rekao je Ivan.

- Urlaš na mene - dodala je Sara.

- Budaletino jedna - kazao je Ivan.

Autor: S.Z.

