Ne podnosim p*čke, ponovo si se prepao Bebice: Asmin nikad žešće udario na Đukićevu muškost, započeli rat do istrebljenja! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi nominovao Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Ja sam očekivao da ćeš mi se izviniti - rekao je Filip.

- Kako da se izvinim kad ti nisam opsovao mater - rekao je Asmin.

- Zato sam to i spomenuo, okej. Ne smatram da me ponižavaš za situacije u kojima sam ja kriv. U tim situacijama sam ponizio i sam sebe. Ne gledam te kao neprijatelja, ne plašim te se iako mislim da ti misliš da te se plašim. Mene boli uvo za 90% situacija ovde - rekao je Filip.

- Čovek te udario šakom, a ti govoriš da su ti bitnije pare. Zamisli neko me napadne napolju, a ti pobegneš. Ja ne podnosim p*ke - rekao je Asmin.

- Ja sam ispao mudar, nisam došao da se bijem ovde. Ja nisam zaljubljen, nit je volim - rekao je Filip.

- Juče si se ponovo prepao Bebice. Aj završi nominaciju, znojim se - rekao je Asmin.

- Ti imaš svoja uverenja, a ja svoja - rekao je Filip.

- Ja ne podnosim p*ke - rekao je Asmina.

- Ja nisam p*čka, napolju sam drugaliji - rekao je Filip.

- Ovo deluje da je zbog Maje - rekla je Ivana.

- Da nešto ima tu ja ne bih završila sa njim. Mi nismo imali nijedan dodir, osim poljupca u obraz. Ja sam sa Filipom bila u tom odnosu iskrena, a ne da bih nekome inat - rekla je Maja.

- I dalje sam pri stavu da nismo trebali da uradimo ono što smo uradili i to mi je najviše krivo. Preuzimam odgovornost na sebe, ali nisam zagovornik ni toga da se mi sad družimo na silu. Ne dopada mi se način na koji funkcionišeš poslednje dve nedelje. Fizički kontakti ti ne priliče i trebala bi da staneš. Deluje mi da si se promenila za neke stvari. Gledaš ljude sa visine i to mi ne dopada. Ja sam imao neki osećaj da će doći do ovoga i došlo je. Posle prvog puta mi je nešto govorilo da će se zasr*ati motak i zasr*ala se - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić