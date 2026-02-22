Ovde odbijene devojke mene mrze zbog Maje: Asmin pobesneo zbog Dušičinog izlaganja, odmah skočio da obrani sebe! (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sari Stojanović, kako bi nominovala Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- On je stabilan i sposoban mupkarac, šmekerica. Tvoj tip devojaka nisu urađene ni neurađene, poenta je da budu lojalne i da te poštuju. poštuješ me, poštujem i ja tebe. Maja i ja smo se upoznale na jako čudan način, kad je saznala da sam sa Janjušem blokirala me odmah. Po meni se nigde nisi izblamirala. Tis i bomba i ne treba ti nijedan mupkarac. Ovog puta ću ostaviti Maju - rekla je Sara.

- Asminu sams već sve rekao, ništa se neće promeniti. Maja je lepa, zboga, ali nezgodna. Jako si lepa i moraš da budeš dama. Nije poenta da odete bez para nego sa parama - rekao je Milan.

- Maju jako volim i ona je meni posebna. Ti si institucija za rijaliti. Drug si i brat, podrška si kad treba. ja ti ništa ne zameram, svako ima pravo da radi šta hoće. Za Asmina nema ništa ružno da kažem, ali ću ovaj put sačuvati moju Maki - rekla je Ivana.

- Ti i ja van stola imamo normalan odnos. Ovde se posvađamo jer ja branim Hanu i Nerija. Imaš loše rezone, primitivan si... Maja je jedno dete u duši - rekla je Anastasija.

- Moj i Majin odnos je od samog starta ekstra. Tu si mi uvek i nikad se nismo ponižavale - rekla je Dušica.

- Ovde odbijene devojke mene mrze zbog Maje! Kako te provocirala kad si bila sa mnom u hotelu - skočio je Asmin.

- Moj i tvoj odnos Asmine je toplo-hladno. Na četiri dana si teški odron, posle toga si teška ljudina. Kao što ti imaš pravo da se zaj*bavaš tako ima i svaka slobodna devojka. Maja se mnogo više igra nego što je iskrena, ali znaš da ga provociraš sa drugima, a i on sa tobom - rekla je Dušica.

Autor: A.Anđić