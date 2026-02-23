Da je zaljubljena, ne bi je ni Sveti Petar sprečio, a ne Stanija: Janjuš završio svaku komunikaciju sa Kačavendom, sumnja u emocije između Maje i Asmina (VIDEO)

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Janjušem.

- Da li misliš da si ti bio kamen spoticanja, jedan od, u sukobu Maje i Aneli - pitao je Darko.

- Nije glavni i pravi razlog, ali da je jedan od, moguće. Bilo mi je bolesno njihovo druženje... - rekao je Janjuš.

- Završio si komunikaciju sa Milenom Kačavendom - pitao je Darko.

- Završio sam svaku komunikaciju sa njom, 14. septembra sam rekao da sam svima oprostio. Klasika, sve isto, isto mišljenje što se tiče njenog učešća, kataklizma...Tu nema pomoći za normalan razgovor i razumevanje. Ništa ja nisam folirao - rekao je Janjuš.

- Kakva je sada energija između tebe i Asmina, kakva je situacija - pitao je Darko.

- Ne mogu da kažem kao da je ranije, možda je shvatio da je pogrešio. Daj Bože da je ukapirao...Ja umem da se izvinim nekome i kada pogrešim, ali mu ne zameram, nije mu lako. Iskreno da ti kažem, ne zameram mu jer čovek kada pukne...Da je Maja zaljubljena, ne bi nju sprečila ni Stanija, ni Sveti Petar, niko je ne bi sprečio, nego njoj odgovara to peckanje za ego. Njega isto ne mogu da razumem, ako ti se sviđa neko toliko uradićeš nešto za pet meseci - rekao je Janjuš.

- Muškarci su počeli da govore jedni drugima u oči šta misli. Sinoć je puklo drugarstvo Terze i Bore Santane - pitao je Darko.

- Nije to neko i drugarstvo. Vidi se kada pukne nešto i kada dođe do neke čarke, vidiš šta ti misli neko. Koga je beše Bora vređao, tu je Terza već video, ogradio se i to se samo čekalo - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš Asminov i Đukićev sukob - pitao je Darko.

- Đukić malo drugačije reaguje, ja tako ne bih mogao da reagujem, ne može očima da ga gleda Asmin...Ja znam da od njega ne mogu da očekujem da će me zaj*bati, ali te situacije koje ima kao muškarac (Đukić), nije iskren u odnosu sa Teodorom. Lažinja da je on tu skroz hladan, šta ti misliš, da Bebica nije tu, da ne bi završio sa njom?! Sveti Savu da vratiš i on bi znao - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić