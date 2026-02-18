AKTUELNO

Zadruga

SUMNJA U NJEGOVE EMOCIJE! Dača uveren da se Viktorova ljubav prema Mini gasi, a iskre između Teodore i Filipa opet bude! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dača Virijević porazgovarao je sa robotom Tošom o odnosu Mine Vrbaški i Viktora Gagića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da nema više elena između Mine i Viktora. Kad je dečko zaljubljen u devojku, on gleda da ona ima svu njegovu pažnju, da je probudi, popije piće sa njom, a oni to ne rade. Deluje mi kao da se hlade jedno od drugog, iskreno da kažem - rekao je Dača.

- Ima li još nekih priča? - upitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora je plakala. Govorila je sinoć da je Bebica teroriše. Njoj je neprijatnije pored Bebice, nego Filipa - kazao je Dača.

- Teodora i Filip su u nekoj posebnoj energiji sad, Bebica je zbog toga namršten - dodao je Bora.

- Teodora je rekla Bebici:''zbog čega ti mene pratiš?'' Pored toga, moram da kažem da su se smuvali Ivan i Vanja Prodanović. Sara je rekla da ne želi da se meša u to, neka im je sa srećom - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

