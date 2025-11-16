Ako sa njom ne uspe, ja bih nastavila sa njim: Anita šokirala priznanjem, a onda ipak podržala ljubav Filipa i Teodore! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović.

- Što se tiče Filipa ja njega jako gotivim, mislim da je jako dobar čovek i najbolji je dečko kog sam ovde srela. Krivo mi je jer ne pričamo jer sam pogrešila. Kolik je loše jer ne pričamo toliko je i dobro jer kad sa Teodorom ne bi uspelo ja bih nastavila sa njim. Gotivim ga i uvek može da računa na mene. Videćemo da li ćemo se pomiriti kao drugari. Ja sam pričala sa Teodorom i pitala sam je da li je od mene osetila ljubomoru i rekla mi je da ne. Ja njih podržavam kao par, treba joj momak kao Filip. Super su par, Filip će da odluči jer mislim da se on u svemu pita ovde. Ne osećam sad ništa, razišli smo se i neću da se mešam između njih. Teodora i ja smo bile super, družile smo se, menjale garderobu i uvek bile tu jedna za drugu. Kad sam ušla u devetku osetila sam da je drugačija prema meni, ne znam razlog. Ja sam mislila da je to zbog Anđela i jer su bolji sa njim, ali smo sad okej. Ja razumem i nju i Bebicu, bila sam i ja povređena. Ja sam njoj rekla kad sam ušla i kad je počela tema da ustane i kaže da joj se sviđa jer će je svi podržati ako nastavi dalje. Filip i Teodora mi idu po tetovažama, a Maja energetski. Ja više nemam nikakve veze sa Filipom. Ja smatram da Filip želi nešto sa Teodorom i da on nju poštuje. Filip pokazuje poštovanje prema Teodori i sa njom neće da ima odmah s*ksualne odnose, gleda je drugačije i želi da pokaže poštovanje. Ja mislim da i Teodori to imponuje. Želim im svu sreću i neću da se mešam. Moram da ostavim Filipa - govorila je Anita.

Autor: A. Nikolić