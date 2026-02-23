BESAN KAO RIS: Bebica jedva dočekao da se suoči sa Teodorom nakon izlaska iz izolacije, strahuje od toga da se zbližila sa Đukićem! (VIDEO)

Šok!

Nenad Macanović Bebica po izlasku iz izolacije, napravio je scenu svojoj devojci Teodori Delić zbog Filipa Đukića.

- Šta ti je sa facom? Reci mi? - upitala je Teodora.

- Smeješ se sa Filipom, sedela si sa Mikijem i Boginjom. Video sam sve kroz prozor - rekao je Bebica.

- Vezana sam sa Filipom. Šta je problem? Ne mogu da sedim gde samo ja želim. Ne mogu ja da odlučujem, dan mi zavisi od njega - kazala je Teodora.

- Smejala si se i komentarisala - rekao je Bebica.

- Ne mogu da plačem. Ja komunikaciju sa Filipom nemam - rekla je Teodora.

Autor: S.Z.