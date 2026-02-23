AKTUELNO

Zadruga

BESAN KAO RIS: Bebica jedva dočekao da se suoči sa Teodorom nakon izlaska iz izolacije, strahuje od toga da se zbližila sa Đukićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nenad Macanović Bebica po izlasku iz izolacije, napravio je scenu svojoj devojci Teodori Delić zbog Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti je sa facom? Reci mi? - upitala je Teodora.

- Smeješ se sa Filipom, sedela si sa Mikijem i Boginjom. Video sam sve kroz prozor - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vezana sam sa Filipom. Šta je problem? Ne mogu da sedim gde samo ja želim. Ne mogu ja da odlučujem, dan mi zavisi od njega - kazala je Teodora.

- Smejala si se i komentarisala - rekao je Bebica.

- Ne mogu da plačem. Ja komunikaciju sa Filipom nemam - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ponovo stavio ružičaste naočare: Luka izbegava da se suoči sa Anelinim emocijama prema Janjušu, Asmin jedva dočekao da ga nagazi (VIDEO)

Zadruga

Od muškosti ni M: Đukić opet pokušao da obrlati Boginju, pa kad nije uspeo izleteo iz Paba besan kao ris! (VIDEO)

Zadruga

BESAN KAO RIS: Stefanović besni nakon sukoba sa Kačavendom, Đedović dao sve od sebe da ga primiri! (VIDEO)

Zadruga

IMALI SMO SVE SEM SEK*A! Bebica zatražio od Teodore da joj ispriča detalje prisnosti sa Đukićem, pa rešio da pređe i preko toga! (VIDEO)

Zadruga

BESAN KAO RIS! Bebica se ponaša kao ranjena zver zbog zadatka Tedore i Đukića, ne prestaje da drami! (VIDEO)

Zadruga

DOPADA MI SE OD SAMOG POČETKA: Filip priznao emocije prema Teodori, Bebica odbija da prihvati njen flert sa Đukićem! (VIDEO)