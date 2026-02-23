Ne zaustavljaju se.
Danas Bora Terzić Terza deli budžete, a odmah na početku podele započeo je brutalnu svađu sa Borom Santanom.
- Idi operi se, okupaj se, što ti kaže tvoja devojka - rekao je Terza.
- Tebi devojka kaže da si seljak iz Kaluđerice - naveo je Santana.
- Sujetni, iskompleksirani liče, spavaš po emisijama, a glumiš mečku po žurkama - vikao je Terza.
- Ti glumiš pijanduru, pa onda vređaš svoju devojku. Tvoja devojka i ti ste oprali Milicu za sva vremena - rekao je Bora.
- Drugi će ti zavrtati uši kad dođe vreme. Ovde si najstrašnije reči pričao, pretio si. Dozvolio si da te sprda bivša žena, dozvolio si da ti se diže k*rac na muškarca, to su ljudi ovde pričali. Loš si čovek, sujetan si izdao si svog druga Filipa - rekao je Terza.
