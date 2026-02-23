Drugi će ti ZAVRTATI UŠI kad dođe vreme! Terza zarežao na Santanu, ovaj mu odgovrio: Ti i tvoja devojka ste OPRALI Milicu Veličković za sva vremena! (VIDEO)

Ne zaustavljaju se.

Danas Bora Terzić Terza deli budžete, a odmah na početku podele započeo je brutalnu svađu sa Borom Santanom.

- Idi operi se, okupaj se, što ti kaže tvoja devojka - rekao je Terza.

- Tebi devojka kaže da si seljak iz Kaluđerice - naveo je Santana.

- Sujetni, iskompleksirani liče, spavaš po emisijama, a glumiš mečku po žurkama - vikao je Terza.

- Ti glumiš pijanduru, pa onda vređaš svoju devojku. Tvoja devojka i ti ste oprali Milicu za sva vremena - rekao je Bora.

- Drugi će ti zavrtati uši kad dođe vreme. Ovde si najstrašnije reči pričao, pretio si. Dozvolio si da te sprda bivša žena, dozvolio si da ti se diže k*rac na muškarca, to su ljudi ovde pričali. Loš si čovek, sujetan si izdao si svog druga Filipa - rekao je Terza.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.