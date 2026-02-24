AKTUELNO

Zadruga

Krenula mu para na uši: Filip bljuje vatru po svima zbog Teodore Delić, ovako besan nikad nije bio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pukao mu film!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" FIlip Đukić doživeo je nervni slom jer su ga takmičari "Elite" ubeđivali da on i dalje ima emocije prema Teodori Delić.

- Ja mislim da fluid Teodore i Filipa i dalje postoji, samo je Đukić kao što smo znali c*va - rekao je Luks.

- Šta si bio kad je Terza skočio na tebe? Ako si ti moj drugari i ja kažem da ništa ne osećam prema njoj, a ti kažeš da sam c*va. Slušate samo pitanja, a on zna da se ona meni ne sviđa - besneo je Filip.

ENA I PEJA SE SELE NA TAJLAND: Doneli odluku da napuste Srbiju, Miki Dudić može da odahne zbog Zlatinog stana u Mirijevu (VIDEO)

- On nije zaštitio Teodoru, a nismo ni mi. Maju isto nije zaštitio. Ne možeš ti meni da prebacuješ Terzu kad smo se mi izvređali i iskreno pomirili - dodao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oni hoće da kažu da ako si rekao da ništa ne osećaš, zbog čega si joj onda prilazio? - pitao je Bora.

- Ja sam rekao, a na njoj je bilo da li to hoće da prihvati ili neće. Za šta da stanem kad ne osećam ništa prema njoj u ljubavnom smislu? Kad sam ja rekao da sam zaljubljen? - pričao je Đukić.

Gledao me tužno i bio je crven: Aneli do srži raskrinkala Luku, Anita kipti poput ekspres lonca! (VIDEO)

- Čim je on nju vodio u krevet više puta, a nije imao s*ks to je onda emocija - rekao je Lepi Mića.

- Samo u rijalitiju ima da me ubeđuju da imam emocije. Vi mene ubeđujete da ja sad imam emocije i da je ona meni tiha patnja - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

