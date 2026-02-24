Krenula mu para na uši: Filip bljuje vatru po svima zbog Teodore Delić, ovako besan nikad nije bio! (VIDEO)

Pukao mu film!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" FIlip Đukić doživeo je nervni slom jer su ga takmičari "Elite" ubeđivali da on i dalje ima emocije prema Teodori Delić.

- Ja mislim da fluid Teodore i Filipa i dalje postoji, samo je Đukić kao što smo znali c*va - rekao je Luks.

- Šta si bio kad je Terza skočio na tebe? Ako si ti moj drugari i ja kažem da ništa ne osećam prema njoj, a ti kažeš da sam c*va. Slušate samo pitanja, a on zna da se ona meni ne sviđa - besneo je Filip.

- On nije zaštitio Teodoru, a nismo ni mi. Maju isto nije zaštitio. Ne možeš ti meni da prebacuješ Terzu kad smo se mi izvređali i iskreno pomirili - dodao je Luks.

- Oni hoće da kažu da ako si rekao da ništa ne osećaš, zbog čega si joj onda prilazio? - pitao je Bora.

- Ja sam rekao, a na njoj je bilo da li to hoće da prihvati ili neće. Za šta da stanem kad ne osećam ništa prema njoj u ljubavnom smislu? Kad sam ja rekao da sam zaljubljen? - pričao je Đukić.

- Čim je on nju vodio u krevet više puta, a nije imao s*ks to je onda emocija - rekao je Lepi Mića.

- Samo u rijalitiju ima da me ubeđuju da imam emocije. Vi mene ubeđujete da ja sad imam emocije i da je ona meni tiha patnja - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić