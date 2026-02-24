AKTUELNO

Zadruga

O svojim prijateljstvima je dovoljno rekla: Jakšićka dočekala Kačavendu na zicer i unakazila je! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Puče tikva!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o Mikiju Dudiću.

pročitajte još

Totalni raspad odnosa Mikija i Kačavende: Posle ovoga nema nazad, Milena reži kao besan pas! (VIDEO)

- Šta god da se desilo između mene i Mikija, moj brat se ne pita. Poenta je što takve sprdnje sa mnom nema iz poštovanja - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žena nema s kim nije bila i s kim se nije vaćarila, užas - rekao je Anđelo.

- Kačavenda sa svakim prijateljem kog je imala, imala je neki prisan odnos. Janjuš govori njoj ono što upravo misli, ali ona pokušava sve da okrene na šalu. Vidi se da Janjuš - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Svađaju se po dva sata, pa je j*be: Sofija upalila vređalicu i brutalno unakazila Anđelu, pa zaratila s Dačom zbog nje! (VIDEO)

Zadruga

Brutalna vređalica: Terza žestoko isprozivao Aneli i zakucao je za dno, ona kipti od besa! (VIDEO)

Zadruga

To što oni nisu verbalno jaki, njihov problem: Maja shvatila da je Mina ne podnosi, pa joj sasula brutalnu istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

'IZDALA ME!' Lakić ogorčen na Lejdi DI, otkrio istinu o njihovom odnosu, ona mu žestoko ODBRUSILA! (VIDEO)

Zadruga

'PREVRTLJIVA JE, OGRAĐUJE SE OD PRIČE!' Maja Marinković KIVNA na Jovanu zato što je ogovarala iza LEĐA, Cvijanovićeva negira: Ne odgovara mi da se BLA

Zadruga

Mnogo si se ti zaigrao u rijalitiju: Asmin pokušao da se obrati Mini, ona ga oduvala: Ne možeš kažeš Maji da joj spletkarim, JE L' TI JE JASNO?! (VIDE