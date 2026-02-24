O svojim prijateljstvima je dovoljno rekla: Jakšićka dočekala Kačavendu na zicer i unakazila je! (VIDEO)

Puče tikva!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o Mikiju Dudiću.

- Šta god da se desilo između mene i Mikija, moj brat se ne pita. Poenta je što takve sprdnje sa mnom nema iz poštovanja - rekla je Milena.

- Žena nema s kim nije bila i s kim se nije vaćarila, užas - rekao je Anđelo.

- Kačavenda sa svakim prijateljem kog je imala, imala je neki prisan odnos. Janjuš govori njoj ono što upravo misli, ali ona pokušava sve da okrene na šalu. Vidi se da Janjuš - rekla je Jakšićka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić