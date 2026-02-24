AKTUELNO

Zadruga

Ja njega gotivim, ekspert sam DA PRAVIM ŽRTVE! Maja otkrila da Filip i dalje ima mesto u njenom srcu, on ostao PONOVO BEZ KOMENTARA! (VIDEO)

Boginja priznala da joj ništa nije smešno ni simpatično.

Sledeći snimak koji su učesnici, ali i gledaoci "Elite" danas imali prilike da vide bio je ljubavni klip Maje Marinković i Filipa Đukića. Na snimku su prikazane njihove ljubavne igrarije, svađe, muvanja, poljupci i sve ostalo. Dok su gledali snimak i Maja i Filip su osećali sramotu.

- Lepo se slikam, lepa sam, to sam zapazila. Dobro, desilo se šta se desilo, desilo se i napolju. Imali smo super energiju, neke stvari nam nisu trebale - rekla je Maja.

- Nije mi smešno, nije, i Maja ga je hvatala pijanog, vidimo - navela je Boginja.

- Ne odgovaram civilima. Ja njega gotivim stvarno, ali moram neke principe da stavim ispred toga. Ne bih se bavila sujetnim ženama, dovoljno je da pogledam sebe kako izgledam. I na Filipa i na taj odnos sa mnom, a i na mene - rekla je Maja.

- Videlo se ko je ljubomoran kad me izgebrala zbog Filipa - rekla je Boginja.

- Ja sam ekspert da pravim žrtve, ali više neću praviti to, jer im je mesto u beton ligi - rekla je Maja.

- Ovo nije smela da dozvoli, ovo je blam, izgled nije bitan, njoj ova priča nije trebala, pogotovo da radi to sa čovekom koji se ne seća, koji radi to u pijanom stanju, sad nekog drugog ponižava, Boginja se čisto zaljubila u Filipa - rekao je Mića.

- Sećam se nekih stvari, i dalje stojim pri tome da nismo trebali da pređemo granice prvi put kad se to desilo imao sam osećaj da će se desiti neko s*anje to se i desilo, bolje da smo ostali kao na početku. Eto, šta drugo da kažem - rekao je Filip.

- Postoji između njih neka skrivena čast, dogodilo se to, ali bili su najzanimljiviji kad su imali te neke doskočice, znam koliko se gotive, nije ni prirodno posle svega - rekla je Mina.

- To je jedna od pet situacija koje je imao, mora da snosi odgovornost, da objasni, pogotovo što je dobar sa njenim ocem, a imao je s*ks sa njom, mora da ima odgovornost - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.

