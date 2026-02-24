ONA JE REČITA DEVOJKA! Ivanov kum otkrio da mu se Vanja dopada kao snaja, pa se osvrnuo na Gocu Tržan: KRIVA JE ZBOG LOŠEG ODNOSA ĆERKE I OCA! (VIDEO)

Dao svoj sud!

U emisiju ''Pitam za druga'', telefonskim putem uključio se prijatelj aktuelnog učesnika ''Elite 9'' Ivana Marinkovića, Gera.

Gera je prokomentarisao brojne teme u Beloj kući, a između ostalog, dao je sud o Ivanovoj vezi sa Vanjom Prodanović.

Gero, kako komentarišeš odnos Ivana Marinkovića i Vanje Prodanović?

- On je nju dugo testirao i doneo je odluku da uđe u emotivan odnos sa njom. Mislim da ga ona zanima i na duže staze. Nije sporno ni da bih bio kum, kada bi se odlučili na neki dalji korak. Nisam na startu mnogao da mislim da će imati nešto, jer je bila sa Filipom, time je sebe ponizila. Dozvolila je sebi da je svako komentariše. Ona je rečita devojka, a to se Ivanu dopada. On voli žene sa kojima može da komunicira, koje nisu površne i nemaju neke dublje teme za razgovor. Verujem da postoje učesnici koji bi mogli da se mešaju u taj odnos, jedan od njih je Anđelo, koji ne podnosi Ivana, ali smatram da njih dvoje neće nasesti na to. Anđelo nema šta da mu zameri osim toga da udara na njegovo očinstvo ili piće. Ivan će Vanju čuvati, ako dođe do se*sualnog odnosa, gledaće da to bude suptilno, da se ne primeti i ne bude u prvom planu sve.

Mnogi se pitaju kakva je sličnost između Filipa i Ivana, jer je njen prvobitni izbor bio Filip?!

- Ne znam šta je nju privuklo kod Filipa, ali znam šta ju je privuklo kod Ivana, a to je inteligencija. Ume da bude veoma interesantan, da nasmeje i da zabavi. To je veoma očigledno. Vanja je primetila kod Ivana da je on staložen, sve je radio polako, pa su sada došli do ovoga.

Da li je Ivan pokazao ovim zadatkom sa Sarom da ništa ne želi da ima sa njom uprkos što su bili vezani lisicama, te da prema Vanji ima iskrene namere?

- Pokazao je da želi samo Vanju, to je činjenica.

Kako gledaš na odnos Ivana i Aneli?

- Aneli se naklonila Anđelu onda kada se posvađala sa Ivanom, time je prokazala da nije Ivanu odan prijatelj, uprkos raspravama. Ivana je zavolelo jer se Aneli priklonila Anđelu.

Goca Tržan, Ivanova bivša supruga, komentarisala je Ivana nedavno, ističući da joj se on jednom prilikom nakon izlaska iz rijalitija javio, odnosno napisao poruku, ali da za ćerku nije ni pitao, kako gledaš na to?

- To što on i Lena imaju veoma loš kontakt, to je Gocina krivica. Koliko ja znam, ona je Ivana prevarila sa Rašom. Ona nije ostala bez ičega. Stan Ivanove majke je dat pod hipoteku, da bi Goca mogla da kupi sebi stan. Dosta ima njene krivice jer kontakt između oca i ćerke nije kako treba. Ako je njena namera bila da udalji njega od ćerke, uspela je u tome. Ivan kad izađe iz rijaltija, svaki put odese pare, da sve što treba.

Autor: S.Z.