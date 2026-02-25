AKTUELNO

Zadruga

Sad mu je kriv i Anđelo! Asmin ne može da podnese nijednog muškarca u blizini Maje i Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dačo Virijević došao je da prenese Asminu Durdžiću detalje razgovora Maje Marinković i Uroša Stanića.

- Sad čujem da me ogovaraju, Uroš i Maja pričaju da sam ja dobar sa Aneli - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako nikoga ne bude dirala ja ću da je štitim. Anđelo je izvodi na pravi put, a koristi je zbog fanova. Meni je bitnije da ja izađem na pravi put nego Anđelo, da majka mog deteta bude normalna - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je rekla Mini da joj Anđelo nikako nije prišao posle onoga sa Majom, niti ju je pitao da sede zajedno, kao da se ogradio od nje - rekao je Dača.

- Naravno, iskoristio je - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pucaju po svim šavovima! Luka skočio kao oparen zbog lisica i Aneli, Anita ne može da podnese Ahmićevu (VIDEO)

Zadruga

Skupljate poklone, pravite klipove... Asmin promenio pravac, shvatio da mu je Anđelo najveći TRN U OKU! (VIDEO)

Domaći

Ko ovu dramu režira?! Aneli otkrila da ju je Asmin grlio, pa potkačila Mevlidu: Majka njegova može da ga nagovori da mi NE VRATI Noru (VIDEO)

Zadruga

Bila joj je marioneta, nadmudrila je: Dača analizirao druženje i raskol Maje i Aneli, Anita progovorila o bebi sa Lukom: Rizikujemo, što da ne! (VIDEO

Domaći

Anđela ne vadi iz usta: Aneli ne može da podnese Lukin glas, Vujović skočio na nju i Asmina, izvređao ga kao nikad (VIDEO)

Zadruga

Udružili snage: Luka i Asmin shvatili da je Sita UNAKAZILA Aneli, Anita ne može da podnese nikakvu priču o suparnici (VIDEO)