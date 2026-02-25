Sad mu je kriv i Anđelo! Asmin ne može da podnese nijednog muškarca u blizini Maje i Aneli! (VIDEO)

Šok!

Dačo Virijević došao je da prenese Asminu Durdžiću detalje razgovora Maje Marinković i Uroša Stanića.

- Sad čujem da me ogovaraju, Uroš i Maja pričaju da sam ja dobar sa Aneli - rekao je Dačo.

- Ako nikoga ne bude dirala ja ću da je štitim. Anđelo je izvodi na pravi put, a koristi je zbog fanova. Meni je bitnije da ja izađem na pravi put nego Anđelo, da majka mog deteta bude normalna - rekao je Asmin.

- Aneli je rekla Mini da joj Anđelo nikako nije prišao posle onoga sa Majom, niti ju je pitao da sede zajedno, kao da se ogradio od nje - rekao je Dača.

- Naravno, iskoristio je - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić