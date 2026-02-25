Ako oni ne znaju, kao da se nije desilo! Mina i Dačo detaljno obradili slučaj Aneli i Maje: Iz prve ruke otkrili sva sočna dešavanja! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon razgovora sa Janjušem robot Toša je došao kod Mine Vrbaški i Dače Virijevića kako bi čuo tračeve.

- Sad će Mina sa jednom tajnom. Aneli je ispunila svoj zadatak da će da provocira Maju sa Filipom i Asminom, a ona je ispunila to obrni i okreni. Večeras Maja dolazi u kazino, Asmin nije tu, Maja ode za njim i nema ih sat i po vremena. Meni Asmin kaže da ga je napadala Maja što je ušao u rijaliti i što ju je blokirao. Ja je napao sa vrata jer je ona došla i rekao sam joj da je u pušioni, a ona ga nije videla, pa prvo ulazi u sobu i gleda. Posle kaže da je došla da jede. P*pizdela je! Prebacivala je Asminu za Aneli! - rekao je Dačo.

- Meni Aneli u jednom trenutku malopre stavila ruku na nogu, fali joj druženje sa nekim ja to vidim. Ona mi se požalila i rekla: "Možeš da veruješ da mi Anđelo nije prišao da me pita kako sam" - rekao je Dačo.

- Indirektno je rekla da je na Majinoj strani. Kakvi su oni to prijatelji ako su oni prošle godine zamalo ušli u vezu? - rekao je Dačo.

- Kad sam pričala sa Aneli, Anđelo prolazi pored nje i gleda desno, neće u oči da je pogleda. Anita je bila ovako okrenuta i ovako gleda mene, pa u Aneli - rekla je Mina.

- Kad je došla Kaća rekla je: "Pozdrav za Luku i snajku", a u tom trenutku dolazi Aneli i Kaća je poziva da se pozdravi sa njom, a Anita njega ovako steže, kao da je on kriv što Kaća poziva Aneli - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić