AKTUELNO

Zadruga

Maja će doživeti nervni slom! Jovana pevačica rešila da smota Filipa, Dragana otkrila sve tajne šifre! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Viktor Gagić zatražio je od robota Toše pomoć kako bi organizovao Mini Vrbaški iznenađenje za rođendan.

- Mini je devetog marta rođendan i ja bih nju da iznenadim. Ja bih da mi ti nešto predložiš, a ja da dobijem nešto što ću da joj poklonim. Ja bih da joj uzmem medveda od dva metra. Ja nju mnogo volim, i ja volim da joj poklonim nešto za rođendan. Šta god da je u tvojoj mogućnosti može! Nemam ideju za zadatak - rekao je Viktor.

- Ajde smislite i razradite pošto je tek 25. februar, lako ću ja da nađem medveda - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- 2017. godine je Janjuš došao ovde sa majmunom, a sada imamo tebe robota. Koja je ovo evolucija! Moja devojka se sad ustručava da ne bi napravila neko sr*nje. Bila je sa Filipom, a meni to ništa ne smeta - rekao je Ivan.

- Ovde samo ja nisam bio sa Filipom - rekao je Toša.

- Vanja je toliko, kao da ima 40 godina... Stamena je i svoja, nema greške! Sad se još više ustručava da priča, a hoće da se javi - rekao je Ivan.

- Moraš da je opustiš - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoću večeras - rekao je Ivan.

- Ja sam postala bliska sa Jovanom Pevačicom i rekla mi je da imaju nove simpatije u kući. Imamo šifre vetar duva, košava i tornado. Sada je samo tornado. Ona je njemu dala četkicu da imaju istu. Imaju šifru drvo, to je Luks. Drvo im smeta. Neće da se zamera Boginji i Maji. Ako Maja bude saznala biće haos. Rekla sam da neću da je izdam, ali moram. Trenutno je između njih samo košava - rekla je Dragana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farmeri

Rea će doživeti NERVNI SLOM?! Sale Luks poljubio Barbi usred programa, ona otkrila da li joj se sviđa (VIDEO)

Zadruga

Rekao je da je Maja najlepša: Dača do koske raskrinkao Luku, Aneli će zbog ovoga doživeti nervni slom (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Jovana pevačica nikad žešće udarila na Aneli, pa priznala da je Maja baš povredila! (VIDEO)

Zadruga

Šok priznanje: Aneli otkrila da Peja traži komunikaciju sa njom, Ena Čolić će doživeti novi nervni slom! (VIDEO)

Zadruga

SADA JE SVE JASNO: Evo da li Jovana Pevačica želi da bude sa Borom Santanom (VIDEO)

Domaći

Maja će doživeti nervni slom: Stanislav uhvaćen na delu sa Vanjom, ovo je dokaz crno na belo! (FOTO)