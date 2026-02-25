Maja će doživeti nervni slom! Jovana pevačica rešila da smota Filipa, Dragana otkrila sve tajne šifre! (VIDEO)

Šok!

Viktor Gagić zatražio je od robota Toše pomoć kako bi organizovao Mini Vrbaški iznenađenje za rođendan.

- Mini je devetog marta rođendan i ja bih nju da iznenadim. Ja bih da mi ti nešto predložiš, a ja da dobijem nešto što ću da joj poklonim. Ja bih da joj uzmem medveda od dva metra. Ja nju mnogo volim, i ja volim da joj poklonim nešto za rođendan. Šta god da je u tvojoj mogućnosti može! Nemam ideju za zadatak - rekao je Viktor.

- Ajde smislite i razradite pošto je tek 25. februar, lako ću ja da nađem medveda - rekao je Toša.

- 2017. godine je Janjuš došao ovde sa majmunom, a sada imamo tebe robota. Koja je ovo evolucija! Moja devojka se sad ustručava da ne bi napravila neko sr*nje. Bila je sa Filipom, a meni to ništa ne smeta - rekao je Ivan.

- Ovde samo ja nisam bio sa Filipom - rekao je Toša.

- Vanja je toliko, kao da ima 40 godina... Stamena je i svoja, nema greške! Sad se još više ustručava da priča, a hoće da se javi - rekao je Ivan.

- Moraš da je opustiš - rekao je Toša.

- Hoću večeras - rekao je Ivan.

- Ja sam postala bliska sa Jovanom Pevačicom i rekla mi je da imaju nove simpatije u kući. Imamo šifre vetar duva, košava i tornado. Sada je samo tornado. Ona je njemu dala četkicu da imaju istu. Imaju šifru drvo, to je Luks. Drvo im smeta. Neće da se zamera Boginji i Maji. Ako Maja bude saznala biće haos. Rekla sam da neću da je izdam, ali moram. Trenutno je između njih samo košava - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić