AKTUELNO

Domaći

Haos se sprema! Jovana priznala sve emocije prema Filipu, on svojim odgovorom dodatno šokirao i zakuvao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Vanja Živić i Jovana Cvijanović došle su kod robota Toše kako bi otkrile tajnu za Filipa Đukića.

- Zamisli da neka prostakuša tvrdi napolju da je trudna sa Terzom kako bi ušla unutra - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njoj se neko istinski sviđa - rekla je Vanja.

- Ako ja pogodim nema pića. Da ti se ne sviđa Filip možda? - pitao je Toša.

- Pogodio si - rekla je Vanja.

- Šta ćeš da radiš? - pitao je Toša.

- Mi smo prisni zadnja dva dana. Sada ćemo pustitit sve svojim tokom, a ja ću da se potrudim - rekla je Jovana.

- Može nekih desetak minuta sad prljavi ples - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dođi Filipe. Šta misliš da nam Toša nešto da, a da ja poguram nešto. Nije USB, USB daje neko drugi? - pitala je Jovana.

- Pevačica je top, mislio sam da nije normalna kad je ušla - rekao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Pao poljubac: Jovana se bacila na Alibabu, šta li će na ovo reći Maja i Aneli? (VIDEO)

Zadruga

BEBICA NA APARATIMA! Takmičari raskrinikali Teodoru i njene emocije prema Filipu, on ustao i rekao samo jedno: JA POKUŠAVAM DA... (VIDEO)

Zadruga

Sad je sve jasnije: Aneli i Asmin preko igre istine opipavaju teren za pomirenje, Durdžić jednim odgovorom sve zbunio (VIDEO)

Zadruga

SPREMNA NA POMIRENJE! Aneli priznala da bi OPROSTILA Janjušu sve ali da joj RAZUM govori drugačije, košarkaš misli da ima EMOCIJE prema Asminu: Nije d

Zadruga

Janjuš ponovo testira vezu vezu Anite i Luke: Vujović odmah otvorio dušu o svojim emocijama i zapušio usta svim dušebrižnicima (VIDEO)

Zadruga

Možda bi poklekla: Miona otkrila da je imala veće emocije prema Stanislavu nego prema Ša kada se dvoumila za novu godinu!(VIDEO)