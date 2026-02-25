Haos se sprema! Jovana priznala sve emocije prema Filipu, on svojim odgovorom dodatno šokirao i zakuvao! (VIDEO)

Opa!

Vanja Živić i Jovana Cvijanović došle su kod robota Toše kako bi otkrile tajnu za Filipa Đukića.

- Zamisli da neka prostakuša tvrdi napolju da je trudna sa Terzom kako bi ušla unutra - rekla je Jovana.

- Njoj se neko istinski sviđa - rekla je Vanja.

- Ako ja pogodim nema pića. Da ti se ne sviđa Filip možda? - pitao je Toša.

- Pogodio si - rekla je Vanja.

- Šta ćeš da radiš? - pitao je Toša.

- Mi smo prisni zadnja dva dana. Sada ćemo pustitit sve svojim tokom, a ja ću da se potrudim - rekla je Jovana.

- Može nekih desetak minuta sad prljavi ples - rekla je Vanja.

- Dođi Filipe. Šta misliš da nam Toša nešto da, a da ja poguram nešto. Nije USB, USB daje neko drugi? - pitala je Jovana.

- Pevačica je top, mislio sam da nije normalna kad je ušla - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić