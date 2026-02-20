BEBICA NA APARATIMA! Takmičari raskrinikali Teodoru i njene emocije prema Filipu, on ustao i rekao samo jedno: JA POKUŠAVAM DA... (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem su Teodora Delić i Filip Đukić komunicirali preko Terze, reč je dobio Bebica.

- To tako izgleda, ja sam rekao da Teodora ne sme tako da se ponaša, a ja sam rekao hiljadu puta da mi se to ne sviđa, odvratno je da leže u krevetu a da ja to čeka. Iskreno moram da kažem da sam ja pogrešuo za neke stvari - rekao je Bebica.

- Na klipu se vidi pijani Terza kojem se mi smejemo - rekla je Teodora.

- Ona nikada nije govorila iskreno, a Bebica je sada počeo da gleda iskreno na sve i da shvata mnoge stvari. Ona se smeje dok se Terza sprda sa njim,a njoj to odgovara - rekao je Janjuš. .

- Šta vi lupate da je ovo vanserijska ljubav, šta se ti onda miriš sa mnom - upitala je Teodora.

- Nju iritira moje ponašanje, a ona sve vreme priča sa njim - govorio je Bebica.

- On se mirio sa mnom - dodala je Teodora.

- Ljudi ona se smeje Filipu stalno - dodao je Janjuš.

- Ja sam se dodvorio njima. Bebica je sve vreme sa nama, i ja to gledam, a sve je to počelo zbog mene, jedino rešenje je da dočekaju kraj zadatka - govorio je Filip.

- Nenad sam sebe blamira u ovom zadatku i to je jasno - dodala je Teodora.

