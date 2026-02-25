Totalni hit: Nerio se olešio od alkohola, tetka Aneli i Janjuš pokušavaju da ga ožive! (VIDEO)

Šou program!

Aneli Ahmić odmah je primetila da je Nerio Ružanji mnogo popio i da nije baš pri sebi, te je zajedno s Markom Janjuševićem Janjušem pokušala da ga vrati u život i otrezni ga.

- Nerio, dođi odmah ovamo - rekla je Aneli.

- Tečino zlato, je l' si dobro? - upitao je Janjuš.

- Nerio, koliko si popio. Odmah prst u usta i povrati - rekla je Aneli.

- Popio sam sasvim dovoljno - rekao je Nerio.

- Valjao si se po podu - rekla je Aneli.

- Vidiš kako ti tetka reaguje - rekao je Janjuš.

- Hoćeš da ti puknem šamar da dođeš sebi? Odmah povrati - rekla je Aneli.

- Gde ti je Hana, je l' si j*bao noćas? - upitao je Janjuš.

- Nisam tek ću - rekao je Nerio.

- Koliko volim tečovo zlato - rekao je Janjuš.

