Totalni hit: Nerio se olešio od alkohola, tetka Aneli i Janjuš pokušavaju da ga ožive! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić odmah je primetila da je Nerio Ružanji mnogo popio i da nije baš pri sebi, te je zajedno s Markom Janjuševićem Janjušem pokušala da ga vrati u život i otrezni ga.

- Nerio, dođi odmah ovamo - rekla je Aneli.

- Tečino zlato, je l' si dobro? - upitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nerio, koliko si popio. Odmah prst u usta i povrati - rekla je Aneli.

- Popio sam sasvim dovoljno - rekao je Nerio.

- Valjao si se po podu - rekla je Aneli.

- Vidiš kako ti tetka reaguje - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš da ti puknem šamar da dođeš sebi? Odmah povrati - rekla je Aneli.

- Gde ti je Hana, je l' si j*bao noćas? - upitao je Janjuš.

- Nisam tek ću - rekao je Nerio.

- Koliko volim tečovo zlato - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

