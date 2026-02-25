AKTUELNO

Maska joj sve više pada: Nedodirljiva Maja glumi ludilo i pecka Alibabu, ali ipak on za nju ne postoji! (VIDEO)

Postala je presmešna!

Maja Marinković čini se da sve svoje reči ubrzo demantuje svojim delima obzirom da je od samog starta govorila da je Asmin Durdžić ne zanima, a potom ga ovo jutro prva peckala i pravila se luda.

- Je l' sam ti rekao večeras? - upitao je Terza.

- Drago mi je da im se da malo alkohola i da pokažu prava lica. Sad idem kao gospođa da se istuširam posle jednog pića - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slušaj da ti kaže nešto tvoj drug - rekao je Terza.

- Što više alkohola im treba davati - rekla je Maja.

- J*bem ti kvarnoću tvoju, pogledaj kako se smeje - rekao je Terza.

- Za to sam sve ja kriv - rekao je Alibaba.

- Ne zanima me čovek apsolutno. Večeras sam bila top - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedini utorak na koji sam bio ponosan - rekao je Alibaba.

- S tobom ne razgovaram. Rekao si sve što si trebao, skidam šminku i molim te ostavi me na miru - rekla je Maja.

- Rekao sam da te volim iskreno, ti si jedina za mene - rekao je Alibaba.

- Ne zanimaš me - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

