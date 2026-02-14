'Ulagaćemo više u Vojsku Srbije' Vučić: Ljudi i ne sanjaju šta sve imamo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će se u Vojsku Srbije više ulagati u narednom periodu i dodao da je vojna snaga postala odraz čak i ekonomske snage, a ne samo političke.

"Ljudi i ne sanjaju šta sve imamo. Prvi put smo dobili dozvolu za uvoz nekih od najsnažnijih raketa koje čine 'gvozdenu kupolu' nekih od zemalja najvažnijim elementom u njoj i najvažnijim delom toga", istakao je Vučić u intervjuu za TV Informer u Minhenu, gde učestvuje na bezbednosnoj konferenciji.

Naveo je da će početi da obilazi fabrike namenske industrije i da će održati sveobuhvatni veliki sastanak sa predstavnicima vojnih kompanija kako bi se sagledalo šta je to što može još da se uradi da bi se promenio i način upravljanja, ali i da bi se uvela nova tehnologija.

"Imaćemo dve fabrike sa stranim zemljama, 50-50, jedna je sa Izraelom, najmodernijih dronova, koja bi krajem aprila, početkom maja najkasnije trebalo da počne da radi. Mnogo toga ulažemo, kupujemo mnogo toga, ogroman je novac koji ulažemo, koji se čak i ne vidi na prvi pogled, ali se vidi u našem naoružanju, vidi se u respektu koji pokazuju prema našoj zemlji", kazao je Vučić.

Istakao je da kada se na Balkanu formira vojni savez poput onog između Tirane, Zagreba i Prištine, to se obično ne završava dobro.

"Ti ljudi spremaju to da bi mogli nekoga da napadnu. Mi da napadamo nikoga nećemo, niti smo hteli, niti pravimo vojne saveze. Ni prema kome se ne orijentišemo negativno, napadački ili ofanzivno, ali njihov savez nam pokazuje kakve su njihove namere. Nemojte da ih potcenjujete", kazao je Vučić.

Kako je naveo, postoji Slavonsko-Drinski pravac, kao i Vardarsko-Moravski pravac i to su, istakao je, otvorene linije za buduće napade.

"Pošto nisu sigurni kako će to na istočnom frontu da se završi i koje će sve snage biti potrebne da idu na istočni front nekada u budućnosti, onda se računa da, ako je Srbija neutralna teritorija, to jest nije sa njima, mora da bude pregažena, zauzeta", naveo je Vučić.

Ukazao je da Srbija mora o tome da vodi računa i da se pripremi da odbrani svoju zemlju i da odvrati svakog potencijalnog agresora.

"Nadam se da neće biti potrebe za tim, ali morate da odvratite svakog potencijalnog agresora. Naša snaga je veoma brzo narastajuća", istakao je predsednik.

Dodao je da će Vojska Srbije biti mnogo snažnija i naveo da nije nemački kancelar Fridrih Merc danas tokom obraćanja u Minhenu slučajno rekao da najpre stradaju mali, a posle toga stradaju i veliki.

"Da ne bismo stradali, a mi smo mali i u prvom redu smo za stradanje, mi ćemo pametno da se rukovodimo svim tim, da iskoristimo sve ono što imamo, da vodimo mudru politiku i da sačuvamo sebe", rekao je predsednik Vučić.

Autor: Pink.rs