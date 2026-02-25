AKTUELNO

Zadruga

Urnebesna svađa Mine i Viktora: Ona ne uspeva da razume nijednu njegovu reč, šalta priče iz minuta u minut! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Hit!

Mina Vrbaški vratila se kod Viktora Gagića kako bi na čistac isterala sve nesuglasice koje su imali.

- Šta je problem? Pokušavam da ga vratim i sastavim - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Video sam da si pijan kad si pao kod rulet stola - rekao je Dačo.

- Ja spremila da jedemo i on mi priča zašto me voli. Vrati se vamo! Mina j*bem ti majku, kud mi je trebalo ovo! On mene izluđuje - rekla je Mina.

- Meni se deri! - vikao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prešaltao si od trećeg dana do sad sve. Ti se sa mnom sprdaš, otvaraš mi mozak sa glupostima - rekla je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

