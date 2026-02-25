Ljubio me u nosić, zajahao sam ga... Uroš se poverio Toši šta mu je sve Bora dozvolio! Od ovoga se NEĆE OPRATI! (VIDEO)

Bilo je burno tokom žurke.

Robot Toša stigao je u "Elitu 9" da čuje najnovije tračeve sa žurke, a njemu su se odmah poverili Dača Virijević i Milena Kačavenda, a potom i Uroš Stanić.

- Je l' sam ti rekao da će sve da gori. Uroša isterali iz kreveta, goreo krevet - rekao je Dača.

- Nisu me isterali, ja sam dobrovoljno izašao. Zajahao sam Boru, on meni kupio medeno srce, ljubio me u nosić. Rekao mi je da mu sa mnom nikad nije dosadno. Baš je bilo prelepo - rekao je Uroš.

Autor: R.L.