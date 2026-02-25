AKTUELNO

Puče druženje Aneli i Anđela: Fanovi džabe slali kamione poklona, Maja Marinković im presudila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odsvirala kraj!

U toku je radio-emisija "Amnezija", a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić koja je na samom početku pričala o svom pomirenju sa Asminom Durdžićem.

- Lagala bih da kažem da mi je lakše jer ništa od toga ne verujem. Ja Asminu ništa ne verujem, ne verujem u spuštanje lopte i prvom prilikom će stati uz Maju ili Staniju. Ja sam mu rekla da ćemo on i ja jedino napolju moći iskreno da pustimo loptu, a ovde je sve laž. Ne želim da ispadam budala koja njemu da priliku, a on tu priliku pogazi ili me uvredi - govorila je Aneli.

- Šta on ima od toga da laže? - pitao je Filip.

- On če mene da izvređa prvom prilikom i eto sukoba. Ko je to opet donji? Ja koja sam oprostila. Što se tiče deteta ja se slažem, ali za naš odnos je nemoguće - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anđelo ti nije prišao od sukoba sa Majom, da li se tako desilo? - pitao je Bora.

- Malo je to Dača preuveličao. Nama su ljudi slali poklone i videli nešto to su oni odabrali, a mi to nismo tražili. Mi se jedmo družili, jesmo bili bliski, ali cela komunikacija je bila na garnituri. Verujem da to neće više biti blisko jer sa Majom nemam nameru više da razgovaram - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

