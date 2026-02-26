Kakvo poniženje za Maju Marinković! Miki priznao da ne bi odbio Boginju za S*KS, Đukić priznao da se seća svega s Jovanom Cvijanović (VIDEO)

Au, kakav blam za Maju!

Sledeće pitanje, voditelj Milan Milošević, pročitao je Mikiju Dudiću.

- Zašto direktno ne pitaš Boginju ono što pokušavaš na već dve igre istine, ako je odustala od Filipa, da li bi bila sa tobom - glasilo je pitanje.

- Zašto bih je pitao kada ne bih imao ništa sa njom?! Jako mi je draga i iskrena devojka. Ja bih bio ljubomoran da stvarno nešto osećam prema njoj, ali nemam ni trunku sujete i ljubomore. Ja bih napolju sigurno sa njom imao se*sualni odnos, ne bih je sigurno odbio - rekao je Miki.

- Ja sam rekla Boginji danas, pošto je Miki zaboravio šta je pričao kada je bio cirke sinoć. Stajali smo on i ja, pušili smo cigaru, on je rekao da se njemu Boginja jako sviđa i da ga ona radi i ja mu kažem: "to je okej". Nije ovo pitanje za džabe stiglo, on je pričao da mu smeta njen odnos sa Filipom - rekla je Kačavenda.

Naredno pitanje bilo je za Jovanu Cvijanović.

- Koliko ti se sviđa Filip - glasilo je pitanje.

- Čim sam dozvolila da se desi to između nas, očigledno je da mi se sviđa. Niti je on u vezi, slobodan je, niti sam ja u vezi, slobodna sam. Ja s njim ono što pričam i teme o kojima pričamo, nemaju veze s rijalitijem - rekla je Jovana pevačica.

- Pa šta da kažem?! Meni je ona gotivna, lagana je, simpatična je, pričamo gluposti i tako. Sećam se, od diskoteke do ovde mi je malo, ima rupa, ali ne u tolikoj meri - rekao je Đukić.

- Seća se, danas smo provodili vreme - rekla je Jovana.

- Lepa je devojka, teško se zaljubljujem - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić