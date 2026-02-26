AKTUELNO

I ti si nečija ćerka: Janjuš zapušio usta Maji Marinković, životom brani Aneli od svih napada! (VIDEO)

Ne da na nju!

U toku je esmija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Janjuša.

Što odjavi Maju danas?

- Bezobrazna je , provocira. Malopre hoće mene da ponizi kako vređam nečiju decu - rekao je Janjuš.

- On ima tu kvarnu osobinu. Veću odgovornost u rijalitiju imaju ljudi koji su roditelji. Mnogo više treba da se pazi kad si roditelj, ne kad si slobodan - rekla je Maja.

- Ti si nju krenula da vređaš, a nisi tako govorila kad si se družila sa njom. I ti si ćerka nečija i imaš odgovornost svojih postupaka - rekao je Janjuš.

- Ona jeste terala inat Asminu preko Janjuša. Ona jedna drugoj govre da su beton lige. One su pokazale kolike su beton lige kad su se ovde počupale - rekao je Dačo.

Luka, zašto nisi gledao klip sa svadbe tvoje devojke i da li kad ljubiš svoju devojku pomisliš na Matoru?

- Nije mi bilo u glavi nikako, ja ni prošle godine nisam registrovao klipove - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

