Ne veruje više ni sam sebi! Luka ponovo sateran u ćošak, konačno priznao zašto neprestano vređa Aneli iza leđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dačo ga ponovo raskrinkao!

U toku je esmija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Minu Vrbaški.

Misliš li da je rešenje da ograničiš Viktora?

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam šta je sa gledaocima kao da smo pred raskid. Možda je zbog ove nedelje sa Terzom jer smo imali rasprave. Od kad smo skinuli lisice mi smo odlični. Mi nemamo apsolutno nikakav problem - rekla je Mina.

Luka, nazivaš Aneli babunom jer se pozdravila sa Kaćom, a taj babun je do juče bio tvoja verenica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad se Aneli popela on je rekao: "Šta će ovaj babun" - rekao je Dačo.

- Ovo je laž kao i za gaće. Moguće, ali jako je ružno. Ja nisam rekao ako mene pitaš. Kad sam bio sa njom bila mi je najlepša, a sad sam naišao na lepšu - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

