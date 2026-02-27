Žene se samo svete muškarcima preko deteta: Kačavenda očitala bukvicu Asminu o odnosu sa Aneli, misli da je sve samo prividno primirje (VIDEO)

Žestoka prema njemu!

Milena Kačavenda sedela je u pušionici sa Saletom Luksom i Asminom Durdžićem, te je tako porazgovarala sa njim o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Poenta je da se ti tako osećaš i to je okej, nećeš nikoga da vređaš i to je okej, ali nije normalno da vi budete u korektnim odnosima, da sedite i da ćaskate. Nije normalno - rekla je Kačavenda.

- Dobro, nema veze - rekao je Asmin.

- Nije nema veze...Logičnije bi bilo da je poruka tipa: "hajde da se vidimo na ručku, dovedi mi dete". Ne dao Bog da uđeš u vezu sa Majom, od ove mirnodobske priče nema ništa, kao što Maja samo sedi tamo, smeje se i dobacuje. Jasno je da je ovo sve samo prividno - rekla je Milena.

- Sa moje strane ne. Ja bih bio najsrećniji da ona uđe u vezu i bude najsrećnija, da me pusti na miru - rekao je Durdžić.

- Pa čekaj, bila je zaljubljena u Luku, Janjuša, pa te nije ostavila na miru, pa je davala drugima da vide dete...Nismo mi tebi čestitali detetov rođendan jer si šmekerica, nego si takav odnos izgradio sa ljudima, a što njoj niko nije prišao?! Zato što je ona tako gradila sa nama. Ovde svi pričaju o detetu kao da smo centar za socijalni rad i lažna Palata pravde. Kao što sam govorila da Sofija, Milica i Terza, jedno je dete, a jedno je odnos dvoje ljudi - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić