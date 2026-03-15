Dosadno, grozno i na momente odvratno! Karleuša urnisala Marka Ignjatovića, ovakve komentare nije očekivao! (VIDEO)

Bila je žestoka prema njemu.

Marko Ignjatović sledeći je takmičar večeras, koji je otpevao Đanijevu pesmu "Još te sanjam", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a ove večeri njenu mesto zauzima Đani.

Nakon ovoga, on se predstavio pesmom Bate Zdravkovića "Kako starim sve te više volim", a nakon nastupa usledili su glasovi žirija - a on je dobio samo jedan pozitivan glas od Viki.

- Znam da je bila greška, ova sporija pesma mi se baš svidela, lep, nežan vokal, meni se svidelo. A za Đanijevu pesmu treba mnogo više gasa, mnogo više energije, ja to očekujem kako on to donosi. Jedna mi je bila baš dobra, a druga bez energije. Dobar si kandidat, sa dobrim vokalom - rekao je Desingerica.

- Grešio si stvarno, ali i dva tri kandidata su grešili, pa su imali četiri da, malo se zbunio - rekao je Đani.

- Ovo je jako dobar kandidat, izuzetno kvalitetan i dobar pevač. Moramo da imamo ozbira da mu mentor nije ovde, i onda ja uzimam u obzir to. On ima zamenskog mentora, sa kojim nije radio, možda se zbog toga nije najbolje snašao. Krenula mu je druga pesma, to ga je saplelo. Dečko zaslužuje da, u Batinoj pesmi si vukao unazad, to bih ti zamerila, ali sve drugo je bilo manje-više dobro, apsolutno zaslužuješ ovo da sa moje strane. Ovo je dobar kandidat, dobar pevač - rekla je Viki.

- Bilo je grozno, toliko grozno, na momente i odvratno, nemoj Đanija da pevaš. Pričaš kao da imaš krpu preko nosa, Đani je sedeo ovde to je bio tvoj hendikep, on to peva sa lakoćom, ali eksplozivno, peva napadački, sa takvom energijom da pleni. Bilo je dosadno, neubedljivo, grozno i na momente odvratno. Nema veze sa redosledom pesme, a mislim da ti je večeras tvoj ovaj put završen - rekla je Jelena.

- Problem je što je Đani ovde kao zamenski deo. Reći za čoveka da je zamenski deo, to je nedopustivo. Loše si pevao, loš si nasutp imao, šta je problem, mi nismo mogli da utičemo na to, bilo je podvriskivanja, ja ti zbog toga ne bi dao, biće to bolje drugi put - rekao je Bosanac.

