Vrlo je zaj*bana, ali... Miki cveta zbog odnosa sa Aneli, Kačavenda ga ponovo demolirala (VIDEO)

Ljubomorna ili pak, nije?!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda ljubomoriše Mikiju Dudiću jer priča sa Aneli Ahmić.

- Aneli i ja smo korektni otkako je ona ušla ovde...Ne vidim šta je tu loše, ja sam rekao da je dobar drug i dobar lik. Koliko sam čuo i koliko se sećam pričali su da je dobra i da je zaj*bant, a ovako u vezama mislim da je temperamentna, mislim da je vrlo zaj*bana u vezama - rekao je Miki.

- Je l' tvoj tip devojke - pitala je voditeljka.

- Šta znači tip devojke?! Ovako za vezu, nije, ne sprdam se, majke mi, rekao bih da je to u pitanju, ali je ovako za druženje okej lik - rekao je Dudić.

- On i ja imamo odličnu komunikaciju. Neugodno mu je malo možda, on ima svoj način. Možda mu je neprijatno da kaže zbog Janjuša, ja sam na budžetu ovde rekla mišljenje o njemu, imam najbolje moguće mišljenje, meni je on otkriće ovde. Zabavno nam je kad provodimo vreme - rekla je Aneli.

- Može da radi šta god hoće, samo sa Vanjom da ne radi ništa, nek je ne dira. Jasan sam u tome, ako me ne ispoštuje i u tome, nećemo razgovarati - rekao je Janjuš.

- On, bukvalno, nije znao gde će, ja sam rekla: "šta se raspomamio ovaj". Aneli je rekla da sam celu noć stajala i gledala Mikija, van mozga. Ona viče: "šta ću ti ja kad ne znaš da zadržiš muškarca", kog muškarca?! Izgleda kao čuvar plaže - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić