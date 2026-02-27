AKTUELNO

Zadruga

Vrlo je zaj*bana, ali... Miki cveta zbog odnosa sa Aneli, Kačavenda ga ponovo demolirala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljubomorna ili pak, nije?!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda ljubomoriše Mikiju Dudiću jer priča sa Aneli Ahmić.

- Aneli i ja smo korektni otkako je ona ušla ovde...Ne vidim šta je tu loše, ja sam rekao da je dobar drug i dobar lik. Koliko sam čuo i koliko se sećam pričali su da je dobra i da je zaj*bant, a ovako u vezama mislim da je temperamentna, mislim da je vrlo zaj*bana u vezama - rekao je Miki.

- Je l' tvoj tip devojke - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta znači tip devojke?! Ovako za vezu, nije, ne sprdam se, majke mi, rekao bih da je to u pitanju, ali je ovako za druženje okej lik - rekao je Dudić.

- On i ja imamo odličnu komunikaciju. Neugodno mu je malo možda, on ima svoj način. Možda mu je neprijatno da kaže zbog Janjuša, ja sam na budžetu ovde rekla mišljenje o njemu, imam najbolje moguće mišljenje, meni je on otkriće ovde. Zabavno nam je kad provodimo vreme - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Može da radi šta god hoće, samo sa Vanjom da ne radi ništa, nek je ne dira. Jasan sam u tome, ako me ne ispoštuje i u tome, nećemo razgovarati - rekao je Janjuš.

- On, bukvalno, nije znao gde će, ja sam rekla: "šta se raspomamio ovaj". Aneli je rekla da sam celu noć stajala i gledala Mikija, van mozga. Ona viče: "šta ću ti ja kad ne znaš da zadržiš muškarca", kog muškarca?! Izgleda kao čuvar plaže - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

