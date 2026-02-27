Smrdi mu posteljina: Kačavenda razvezala jezik i počela ponovo da glumi mafijašicu, Miki ostao zgrožen! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Mikija Dudića i Marka Janjuševića Janjuša o Mileni Kačavendi.

- Meni ovaj Janjuš bukvalno nije jasan. Videćemo do kraja rijalitija, ja ne znam što je čovek opsednut sa mnom. Ja nisam išla nikome da se žalim na njega, jutros sam rekla Luksu da je krevet smrdeo sedam dana. Čovek je išao i kukao kao da smo par u vezi koji je počeo da živi zajedno, boli me k*rac. Nije me tata vezao za njega već Veliki šef. Sam je rekao da je nervozan i anksiozan, a ništa nije bilo podređeno meni. Janjuš je rešio definitivno da me pljuje i da priča da sam ja neka dijabola, ne znam čime izazvan. Miki posteljinu nije oprao dve godine, a spava u majici kao neki deda. Zabole me k*rac za njegovo protezanje, šta je trebao da kaže Đukić koji je brz toliko? Ja se za 8 minuta obrijem, istuširam i namažem dok on lovi dlaku pola sata. Čovek se napravio na žrtveno jagnje koje sam ja satrala - rekla je Kačavenda.

- Žena nema za šta da se hvata, pa je počela da udara najniže moguće. Ja sam poznat ovde kao neko ko ima ličnu higijenu, a meni je Jakšićka oprala posteljinu dan pre hotela - rekao je Miki.

- Ja ti kažem da smrdi, a nisam ni taj tip. Ja bih tebi žensko dandare nalupala, tresao bi se ceo - rekla je Kačavenda.

- Mislim da je velika blamaža da žensko od 50 godina ovako reaguje, ja govorim samo argumentovano šta se dešavalo. Žena se ponašala prema meni kao prema robu - rekao je Miki.

Autor: N.Panić