Kao da su sin i ćerka Rokfelera: Luka i Anita doneli odluku da više ne idu na žurku i radio jer takmičari misle da on voli Aneli! (VIDEO)

Umislili da su Bogom dani!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Mina Vrbaški prepričava da Luka Vujović gleda Aneli Ahmić.

- Luka je gledao u Aneli, ja sam se okrenula i videla Aneli da vidi - rekla je Mina.

- Pošto se Luka i ja najviše gazimo, od danas spletkarim svima - rekla je Anita.

- Lukice, je l' ide nova pesma u subotu? - upitala je Aneli.

- Kako bih je sad unakazila, nabola bih je sad - rekla je Anita.

- Budalo jedna, pali. Lukica i ja ćemo ići na kafu - rekla je Aneli.

- Oni izbegavaju kao Aneli, a onda je pljuju i vređaju ovde - rekao je Anđelo.

- Mina gleda lika i imala je danas na prsluku ono na kopčanje, pa nikom ništa - rekla je Anita.

- Pokušavate da spinujete priču - rekla je Mina.

- Svaki klip izlazi kako Luka i ti pričate o Aneli, posle bude problem kad vas ona provocira - rekla je Boginja.

- Mi od sad ne idemo na žurku, Anita i ja da ne bi bilo da gledam Aneli - rekao je Luka.

- Ne idemo više ni u radio. Mi razmišljamo da odemo odavde - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić