Janjuš pred pomračenjem: Kačavenda ponovo ubeđuje cimere da je zaljubljen u nju, on besan kao ris! (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Milena Kačavenda ubeđuje cimere da je Marko Janjušević Janjuš zaljubljen u nju.

- Ženo, ti mene emotivno ne zanimaš. Ne znam kako može žena da ide i priča kako smo mi zaljubljeni u nju - rekao je Janjuš.

- Sve lažeš - rekla je Milena.

- Žena mi je iritantna, ne mogu očima da je gledam. Njena energija mi ne odgovara, žena sve laže - rekao je Janjuš.

- Od dana kada je izašao klip s Mikijem njemu ne odgovara moja energija - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žena je bolesna sigurno - rekao je Janjuš.

- Kačavenda je u pravu kad kaže da se ona sviđa Janjuš. On je izgubio celu sliku koja je bila savršena u njihovim glavama, zato sada reaguje ovako. On je odjednom počeo da koristi Vanju Živić kao potencijalnu devojku, ti to možda nesvesno radiš, ali on to radi u inat Kačavendi - rekao je Ivan.

- Meni je krivo iskreno što su oni prestali da se druže naprsno, oni su bili najiskreniji od svih parova. Ovo što Janjuš priča da ga ona nervira, to on stalno priča sa strane sve vreme - rekla je Vanja.

- Žena je pobudalila, zato sam se i makao. Neću ovde da se blamiram, beži tamo bre ženo. Sto puta sam bežao od nje sa žurke kad je bila pijana. Meni je prvenstveno smetalo što je ona izjavila da je zaljubljena u mene - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona jeste u tebe zaljubljena, što nisi seo nekad i popričao s njom? - upitao je Asmin.

- Video sam da je odlepila, kunem ti se i od tad sam se sklonio - rekao je Janjuš.

- Folirant koji folira sve što priča ovde - rekla je Milena.

- Meni si priznala da si se zaljubila u Janjuša, imaš emocije prema njemu i priznaj svima da ovi momci ne bi govorili da nisi normalna - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

