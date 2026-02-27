Tenzija se ne smiruje: Anastasija se obrušila na Terzu, pa aktivirala vređalicu Bore Santane! (VIDEO)

Bukti rat!
U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Anastasija Brčić ušla je u žestok klinč sa Borislavom Terzićem Terzom kada ga je brutalno izvređala.
- Sofija će za mene da priča da sam lezbijka? Mrš k*rvetino jedna raspala, ti si preljubnica - rekla je Anastasija.
- Beži bre tamo - rekla je Sofija.
- Priznajte šta ste - rekao je Terza.
- Mrš klošari jedni raspali - rekla je Anastasija.
- Ti si lezbijka - rekao je Terza.
- Mama ti je k*rva i lezbijka - rekla je Anastasija.
- Poljubi je Dušice da te prođe - rekao je Terza.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić