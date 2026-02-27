Tenzija se ne smiruje: Anastasija se obrušila na Terzu, pa aktivirala vređalicu Bore Santane! (VIDEO)

Bukti rat!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Anastasija Brčić ušla je u žestok klinč sa Borislavom Terzićem Terzom kada ga je brutalno izvređala.

- Sofija će za mene da priča da sam lezbijka? Mrš k*rvetino jedna raspala, ti si preljubnica - rekla je Anastasija.

- Beži bre tamo - rekla je Sofija.

- Priznajte šta ste - rekao je Terza.

- Mrš klošari jedni raspali - rekla je Anastasija.

- Ti si lezbijka - rekao je Terza.

- Mama ti je k*rva i lezbijka - rekla je Anastasija.

- Poljubi je Dušice da te prođe - rekao je Terza.

Autor: N.Panić