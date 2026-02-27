AKTUELNO

Zadruga

Velika Maja se plaši Dače Virijevića: Nećete verovati kako ga na kvarno nagovara da je ne pošalje u izolaciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

Maja Marinković često ističe kako je ona verbalno jaka i kako je se mnogi takmičari plaše, ali je čini se sada dokazala da se ipak plaši nominacije Dače Virijević i pokušala je na kvarno da ga nagovori da on ostavi Aneli Ahmić.

pročitajte još

Uhodite se međusobno! Dača čačnuo Asmina u bolnu tačku, Maja ga ponovo POSVAĐALA SA PRIJATELJEM! (VIDEO)

- Pico mala - dobacila je Maja.

- Šta je p*čko? Šta hoćeš? Neću se družiti s tobom i poslaću te u izolaciju - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako su uvrede koje ti je ona rekla manje od mojih, okej... Baš ćemo videti koga ćeš poslati, ja ti porodicu nisam vređala - rekla je Maja.

- Rekla si mi: ''J*bem ti mater'' - rekao je Dača.

pročitajte još

Plakala je zbog Filipa: Dača razvezao jezik i obelodanio čime Teodora drži Bebicu u šaci! (VIDEO)

- Vređala ti je ona porodicu redom sve, rekao i je Joca - rekla je Maja.

- Ti si mi šamar lupila - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kako da ne, videćemo sve - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sad me praviš ludom: Anita doživela pomračenje i oduvala Minu, nećete verovati zbog čega! (VIDEO)

Zadruga

Nikad nije izgledao ovako bolesno: Teodora shvatila da je Bebica prešao igrcu, moli ga da glumi da je normalan! (VIDEO)

Domaći

Morbidno ga degradirala, ne može da bude dobra: Miki Dudić gori od besa nakon saznanja da Peja i Ena prave dete! Nju žestoko spustio, jedva čeka da br

Domaći

Odala se! Anita indirektno priznala da je bila sa Reljom Popovićem, Maja je podržala: Žene, vežite kerove za drvo (VIDEO)

Domaći

Filip Đukić i Kačavenda se tajno muvaju? Kamera ga usnimila dok se poverava u šteku, preklinje Terzu da ga ne ODRUKA! (VIDEO)

Zadruga

Kao da je došla u crkvu da moli za oproštaj, a ne da deli budžete: Jovana advokatica nema kome se nije ušlihtala, Sofija se upisala na listu! (VIDEO)