Velika Maja se plaši Dače Virijevića: Nećete verovati kako ga na kvarno nagovara da je ne pošalje u izolaciju! (VIDEO)

Šok nad šokovima!
Maja Marinković često ističe kako je ona verbalno jaka i kako je se mnogi takmičari plaše, ali je čini se sada dokazala da se ipak plaši nominacije Dače Virijević i pokušala je na kvarno da ga nagovori da on ostavi Aneli Ahmić.
- Pico mala - dobacila je Maja.
- Šta je p*čko? Šta hoćeš? Neću se družiti s tobom i poslaću te u izolaciju - rekao je Dača.
- Ako su uvrede koje ti je ona rekla manje od mojih, okej... Baš ćemo videti koga ćeš poslati, ja ti porodicu nisam vređala - rekla je Maja.
- Rekla si mi: ''J*bem ti mater'' - rekao je Dača.
- Vređala ti je ona porodicu redom sve, rekao i je Joca - rekla je Maja.
- Ti si mi šamar lupila - rekao je Dača.
- Ma kako da ne, videćemo sve - rekla je Maja.
Autor: N.Panić