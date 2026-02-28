AKTUELNO

Zadruga

Haos u spavaćoj sobi! Bora rešio da ubaci Cimija u Boginjin krevet, ona doživela pomračenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Bora Santana odevo je novog učesnika Elite 9, koji je takođe i njegov prijatelj, Milana Zlatanovića Cimija kako bi mu pronašao krevet u kom će da spava.

Foto: TV Pink Printscreen

On je rekao da može da legne u krevet Anastasije Brčić koja će preći kod Tanje Stijele Boginje u bračni krevet. Međutim, Anastasija to nije dopustila, a odmah se umešala i Boginja.

- Lezi pored nje ili ovde- rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne možeš nikoga da uvaljuješ u moj krevet. Imaš prazan krevet - rekla je Boginja.

- Neću da spavam kod vrata - rekao je Cimi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

OPŠTI HAOS U SOBI! Bora OTIMA Zoričin krevet, Aneli doživela pomračenje, pa otkrila da čuva mesto za NOVOG DEČKA (VIDEO)

Zadruga

IZAZVALA TOTALNU POMETNJU! Sneža napravila totalni HAOS u spavaćoj sobi, pa se ostrvila na Milenu! (VIDEO)

Zadruga

PONOVO HAOS ZBOG KREVETA! Bora urla po spavaćoj sobi: Nemojte da vam izvrnem sad sve! (VIDEO)

Domaći

Vi ste na svim po*no sajtovima! Tamara doživela pomračenje, pa očitala bukvicu Aniti i Luki, pa otkrila da je Stanojlovićevu OTPISALA majka (VIDEO)

Zadruga

HAOS U SPAVAĆOJ SOBI! Maja izrešetala Anastasiju, pa se ustremila na Uroša, obezbeđenje odmah reagovalo! (VIDEO)

Zadruga

HAOS U CIK ZORE! Bora se uselio u Anastasijin krevet, ona napravila karambol! (VIDEO)