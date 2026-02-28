Haos u spavaćoj sobi! Bora rešio da ubaci Cimija u Boginjin krevet, ona doživela pomračenje! (VIDEO)

Bora Santana odevo je novog učesnika Elite 9, koji je takođe i njegov prijatelj, Milana Zlatanovića Cimija kako bi mu pronašao krevet u kom će da spava.

On je rekao da može da legne u krevet Anastasije Brčić koja će preći kod Tanje Stijele Boginje u bračni krevet. Međutim, Anastasija to nije dopustila, a odmah se umešala i Boginja.

- Lezi pored nje ili ovde- rekao je Bora.

- Ne možeš nikoga da uvaljuješ u moj krevet. Imaš prazan krevet - rekla je Boginja.

- Neću da spavam kod vrata - rekao je Cimi.

Autor: A.Anđić