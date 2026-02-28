Ona je veliko zlo, Bog me spasio pakla! Asmin obrnuo ploču, ponovo poželeo distancu od Maje, ona izgorela od ljubomore zbog ove rečenice! (VIDEO)

Preokret!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Dudžića kako bi otkrio u kakvim je odnosima danas sa Majom Marinković.

- Imali smo dogovor da se više nećemo pljuvati i ponižavati, ali ona nije izdržala ni pet minuta - rekao je Asmin.

- Rekao si sve i svašta za nju, a onda kažeš da si samo prema njoj iskren i onda je jutros poljubiš na foru - rekao je Darko.

- Ona je znala da je to moja fora samo se pravila luda. Ja sa njom nisam igrao rijaliti, ne treba mi druga tema pored ovog blama mog. Ja je ignorišem koliko mogu. Želim da se izvinim ra zužne reči. Ja nju ne mogu da ignorišem. Ona je dosadna kao krpelj, ne popušta. Ona je veliko zlo i mislim da me sam Bog spasio ovog pakla. Može da bude veliki problem sa nama, sekunde samo fale da se nešto desi. Ona je jako kvarna. Ona je dokaz zašto Bog nema ženu. Da žena valja i Bog bi je imao - rekao je Asmin.

- Optužio si je da koristi tvoje dete da bi te provocirala - rekao je Darko.

- Rekao sam jer provlači dete kroz rijaliti. Nisam ja uvukao dete nego Aneli, a ja to nisam mogao da sprečim. Povredila me i razočarala me kao osoba - rekao je Asmin.

- Da li ćeš se ponašati prema njoj onako kako ona zaslužuje? - pitao je Darko.

- Teška priča. Ja mogu da nikako nemamo komunikaciju. Ona bira šta i kako radimo. Nikad prema njoj nisam bio brutalan kao prema drugima. Ona ima nešto posebno u sebi i ne mogu da dam pun gas. Ona mene ne zanima kao žena nakon svega ovoga što je rekla. Ona je njemu rekla šta joj je advokat rekao da ću ja da se pomirim. Ona se promenila kad je došla sa operacije, ali nije mogla 100% da se skloni od mene. Informacije je dobila sto posto - rekao je Asmin.

- Rekao si da Stanija nije takva bomba kao na Instagramu - rekao je Darko.

- Rekao sam da je svaka devojka bolja na Instagramu. Nisam rekao da je ružna i da nije zgodna. Nikad se ne bih pomirio sa bivšom devojkom - rekao je Asmin.

- Videli smo u hotelu - dodala je Maja.

- Naručiću oni pesmu "Hotel, motel" - ubacila se Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić