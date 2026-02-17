AKTUELNO

Kačavenda izgorela od ljubomore: Jakšićka joj još jednog frajera odvela u hotel! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije sada je dao reč ovonedeljnom vođi Aleksandri Jakšić kako bi odabrala omiljenu osobu.

- Ja sam mislila da će biti udobno Janjušu da se odmori, ali mi se ne sviđa ovo njegovo skakanje. Omiljena osoba biće Miki Dudić - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ovu budalu ostaviti ovde, a koji god da joj se svidi ja ću ga ometlati. Ja mogu gde hoću ovde, ali neću - rekla je Jakšićka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

