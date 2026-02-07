AKTUELNO

Ukoliko sam toliko loša, onda budite srećni: Kačavenda zauvek otpisala Sofiju i Terzu, pa otkrila da li imaju budućnost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milenom Kačavendom kako bi ona govoril o raspadu prijateljstva sa Sofijom Janićijević.

- Ona zna i trebala bi da zna da moj odnos s njema nema veze ni s jednim učesnikom u kući. Ko je meni Milica? Nisam je tužila kada je namestila mog sina, ta devojka je za mene nula i nula će biti. Mi smo se u međuvremenu združile i zbližile, ali juče sam u izlaganju pitala: ''Je l' se ti to na mene dereš?'' - rekla je Milena.

- Koliko si se razočarala u nju? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo, iskreno sam se jezivo razočarala. Ja ne mogu da se svađam sa Ivanom jer ne osećam to, ali mi je ona bila posebna - rekla je Milena.

- Da li si ti nekom izjavom negativno uticala na vezu Sofije i Terze, pa te on video kao smetnju? - upitao je Darko.

- Ne znam da li me video kao smetnju. Logično je da nakon svega stičem utisak kao da on želi da se Sofija sa mnom ne druži. Ukoliko sam toliko loša, onda trebaju da budu presrećni što nisam deo njihovog društva i to je sve - rekla je Milena.

- Smatraš li da Terza loše utiče na Sofiju? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam nikakva predviđanja, odluka je njena kako će ona da funkcioniše s njim. Ona nije ispoštovala ni svoju majku, zašto bi ispoštovala mene? Treba da bira svoje srce i svoj put jer neće niko živeti s Terzom nego ona - rekla je Milena.

- Je l' smatraš da će se tvoje i Dačino prijateljstvo pući brzo? - upitao je Darko.

- Odvratno mi je bilo što je rekla da je ona Daču napravila. Nikada nisam čula jednu reč za Daču i nikada ga nisam uvredio. Ja Daču volim, a ako je mislila da sam joj drugarica onda je trebala da mi kaže na vreme da me Dača ne voli. Ja imam potrebu da ga branim, neka to gleda kako ko hoće - rekla je Milena.

Autor: N.Panić

