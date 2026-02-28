Treba žene da vežu kerove, a ona daje kerovima da pojedu njenu macu: Janjuš demolirao, ali bukvalno, Maju Marinković, ismejao je pred svima (VIDEO)

Ne štedi reči na njen račun!

Darko Tanasijević, novinar i voditelj, podigao je Marka Janjuševića Janjuša, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

- Zbog čega si odlučio da se povučeš iz druženja sa Majom - pitao je Darko.

- Jer ne bih voleo da se dešavaju neke stvari kao što su se desile tu noć sa Asminom. Ne zbog njega, nego lično zbog sebe, jer moram o sebi da razmišljam. Ja nikada nikome ne teram inate, ne radim te stvari. Ja sam u jednom trenutku govorio da meni sa njom jeste lepa ta šala, da je to simpatično, ali kada sam razmislio kako to i šta izgleda - rekao je Janjuš.

- Koje greške ona pravi - pitao je Darko.

- Napravila je kataklizmu ove godine, svake godine je bila loša, ove godine glumi da je nešto dobra, evo je, petlja se u ovaj odnos, folira sve ovo sa Asminom, ništa iskreno i konkretno da kaže. Ona misli na Staniju ovo što je rekla čoveče, ona ne može Staniju da gleda očima?! Ona ima fobiju od Stanije, hajde neka Stanija kaže jednu ružnu reč za nju, da vidiš šta će sve da kaže...U glavi ima da ako napravi malo veći korak sa Asminom, mada je ona predstavljala Staniju kao drugaricu, ona je napravila jedan fin korak, ima u glavi da bi bila osuđena ili bila najgora. Nju ispunjava kada je Asmin hvali, kada joj govori da je ona nešto najbolje što je on sreo. To je takav mentalitet osobe, nju to radi, ona je tu spremna da ide ovako, da se šunja kroz ovo i nebitno na koju priču ili ima loše strane, bitno je da je ona tu - rekao je Janjuš.

- Ti si poludeo kada si čuo da je Maja rekla da Aneli smrdi - rekao je Darko.

- Družila se sa njom, nisam ni znao da su menjale stvari, iskreno da ti kažem. Jednostavno, držiš u sebi to, a družiš se sa nekim?! Objašnjavala je da nikada neće biti utorak devojka, nap*šavala si sve druge i ponižavala si ih, govorila si da si Maja institucija - rekao je Janjuš.

- Kako to do sada nisi govorio, nego sada, kada misliš da teram inat Asminu i da sam tvoja igračka?! Sada ću ja tebi da objasnim...Janjuš je sujetan i ljubomoran, njegov i Asminov odnos je lažan. Janjuš je izgoreo tu kada je ukapirao, tj. po njegovoj priči, da on meni služi kao neka igračka. Bora je najbolje opisao tu situaciju, meni je Janjuš zanimljiv, mene on ne zanima u emotivnom smislu za tri života. Kada komentariše da ću biti osuđena, svi znaju da mene boli uvo kako će ko da me gleda. Kako Janjuš do sada nije to pričao?! Ja njega nijednom nisam uvredila, ko se tebe plaši?! Ja njega kada sam šamarala, sada mi je čovek vazduh. Pokazala sam mu poštovanje, nisam nikada uvredila njegovu bivšu ženu, a Aneli jeste - rekla je Maja.

- Gore si je uvredila nego ona, pusti...Ne postoji veće zlo od Maje Marinković, s njom možeš samo lepo ili da se svađaš. Ona sve što vrti i priča, priča samo nebuloze. Meni tu nije jasan samo Asmin, šta tu traži on?! Da mu svi kažu to, porodica mu kaže da ga ponižava, on je i dalje hvali, a ona ga blati najstrašnije. Mene boli ku*ac, ja sam od početka rekao da ko hoće da tera inat, ja ću svaku da isk*ram, mogao sam i nju - rekao je Janjuš.

- Filip i ja sedimo i smejemo se, zove Janjuš kao lud - rekla je Maja.

- Otišla da čuva dete svojoj drugarici, pa se izj*bala s njenim mužem. Što nisi mjau vezala?! Nego treba naše žene da vežu kerove, a ona daje kerovima da pojedu macu - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić