Pa ljudi, ko ovu dramu režira?! Bebici se 'reže' srce na pomen hotela i Teodore i Đukića, Delićeva pokušala da obrne palačinku (VIDEO)

Hit!

Nenad Macanović Bebica bio je sledeći koji je porazgovarao sa Darkom Tanasijevićem, voditeljem i novinarom, o svom odnosu sa Teodorom Delić.

- Bebice, ostala je još jedna noć do Teodorinog i Filipovog odlaska u hotel, kakvi ti se scenariji vrte po glavi i kako se osećaš - pitao je Darko.

- Ne vrti mi se ništa, a nije mi dobro - rekao je Bebica.

- Zbog čega nemaš herca da joj kažeš sve, zbog čega se istresaš na nju, a pričaš kako si ti kriv i prebacuješ na sebe - pitao je Darko.

- Ja ne vidim da sam nešto skoro pričao...Ne mislim, nego znam, da je zbog njene porodice, što su gledali scene kakve jesu - rekao je Bebica.

- Rekla je da ćete ostaviti ako joj budeš prebacio, ti si joj prebacio sto puta. Obećao si da ćeš se promeniti, a onda je ona meni rekla da si se promenio, ali na gore. Kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Jesam, verovatno jer je takav trenutak i situacija, neke stvari nisam mogao da prećutim... - rekao je Macanović.

- Kako je moguće da Teodora koja nije stvorila emocije prema Filipu, kako je onda moguće da raskine veridbu posle dva dana s tobom kog toliko voli...Dakle, ko raskida veridbu sa likom kog toliko voli, zbog eto tako nekog lika - pitao je Darko.

- Nije postojala emocija, jeste postojala strast i sve to što su pričali, ali da je bila zaljubljena i da voli njega, ne...Nezadovoljstvo koje se skupljalo - rekao je Bebica.

- Bebica kaže da ti znaš što je problem i što se tako ponaša, hajde da čujemo šta je problem - rekao je Darko.

- To je ono što sam i govorila, a to je da nije prešao preko tih nekih stvari koje su se izdešavale, da je to nešto što njega i dalje koči i da mi ne veruje u potpunosti...Dozvolio je da ovih sedam dana dok smo Filip i ja bili vezani lisicama, prvi dan sam mu rekla da ne pravi scene i da se smiri i da mi veruje...On je ovih sedam dana dokazao da ne veruje ni meni, ni sebi i ispao mi je druga osoba najbolesnija u kući, posle Anite - rekla je Teodora.

- Na šta si mislila kada si rekla Bebici da ne zna da stane iza žene kao muškarac - pitao je Darko.

- Ja sam mu rekla da ne stane iza nas kada se svađam sa Ivanom, a kada se smejem sa Ivanom, onda mu to ne odgovara. Neću da se svađam sa nekim ako ne osećam potrebu - rekla je Teodora.

- Koje su to lepe stvari koje su sastavni deo vaše i Bebičine veze - pitao je Darko.

- Dugo smo mi zajedno, mi nismo od juče zajedno. Nije, bilo je lepih trenutaka i kada smo spolja, malo mi je bezveze da navodim koje su to situacije...Ne mogu da kažem da sam stekla ikakvu emociju prema njemu (Đukić), jer su to bili pogledi od mesec dana i onih sedam dana - rekla je Teodora.

- Rekla si da si sa Bebicom bila nesrećna i nezadovoljna, pa si primetila Filipa, što si pristala onda da se udaš - pitao je Darko.

- Nadala sam se uvek da će biti bolje, svaki put sam se nadala tome...Opet se nadam i dajem šanse i šanse i šanse - rekla je Teodora.

- Kako komentarišeš stav pojedinaca da te ne treba žaliti, izvaditi iz kandži ovog manipulatora, već smatraju da si jednako bolesna kao i ti - pitao je Darko.

- Slažem se da ne treba niko meni da pomaže, nisam Tinki Vinki, Ivan malo ima i hejt - rekla je Delićeva.

- Da, sprda se od kada je ustala - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić