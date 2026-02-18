AKTUELNO

Zadruga

Najveći fan Teodore i Đukića! Ivan svim silama likuje zbog Bebičine propasti: Topite se, presrećni ste... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan Marinković bio je i poslednji gost u ''Radio Amneziji'' prilikom čega je govorio o Teodori Delić i Filipu Đukiću, a potom i likovao nad Bebičinom propašću.

Bebici se opustio glasić: Pred Đukićem žestoko zaurlao na Teodoru, pa joj dao šut-kartu! (VIDEO)

- Moram da kažem da je Aneli jedna k*rvetina i da joj j*bem sve što nema. Što se tiče Teodore i Filipa, moram da kažem da ovaj zadatak nije blam i da ste vas dvoje najviše pokazali za jedan dan tim facama - rekao je Ivan, ali su se Teodora i Filip smejali:

- Bože - smejao se Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Trudite se da imate te face i da budete smirene. Danas na igrici se Teodora topila dok je Filip skidao - rekao je Ivan.

- Zar nije bilo juče da sam procvetao? - upitao je Filip.

Hitna reakcija Velikog šefa! Asmin Durdžić žestoko kažnjen

- Nisam ja to rekao, ti si meni isti. Najviše ste pokazali i tako nastavite, što duže bude trajao zadatak to će više vaša energija i toplina dolaziti do izražaja - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

