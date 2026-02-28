AKTUELNO

Zadruga

Ovo je totalni hit! Teodora ponovo ismeva Bebicu, pogledajte kako ga je sada ponizila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kakav šok!

Teodora Delić ležala je u krevetu sa Bebicom, te su tako razgovarali sa Anđelom Rankovićem o preseljenju u drugu državu, pa je tako ponovo ponizila svog dečka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih mogla da živim na primorju negde, tako Španija ili nešto, ali se bojim da bi me nostalgija vukla stalno. Ja sam više za to da imam posao i da imam sve u svojoj zemlji, ali stalno da idem negde da putujem. Ne znam da li bi mogla ceo život da preokrenem, osim ako ne bih imala nekog dečka s kim sam dugo, pa da odem s njim da živim tamo negde. Jedino u tom slučaju, ali s obzirom da sam sa Nenadom do kraja svog života - smejala se Teodora, a onda je nastavila:

- Šalim se - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šališ se, pa naravno da se šališ - dodao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

