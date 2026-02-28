LETI PERJE! Jakšićka krenula da urniše Luku, on POVILENEO kad mu je spomenula šta radi Aniti u krevetu! (VIDEO)

Nižu se skandalozne uvrede.

Aleksandra Jakšić počela je da se svađa sa Lukom Vujovićem, a on je naročito pobesneo kad je ona spomenula njegove odnose sa Anitom.

- Prvi će mi biti Luka, imali smo priliku da vidimo njegov odnos prema Aneli, onda si sve okrenuo na drugu stranu. Ne mogu da ne prokomentarišem, nisi imao potrebe da me uvlačiš u ono sa Anđelom, onda tvoja devojka koja je takođe bila biseksualka. A Uroš koji vređa Anđela, kao sam svoje opredeljenje vređa, tako isto i Anita, i ona je bila biseksualka a sad vređa Anđela za to opredeljenje, ako je tog opredeljenja - rekla je Jakšićka.

- Je l znaš da gusku možeš da poljubiš u patku, a patku ne možeš u gusku - rekao je Luka.

- Možda ja imam tebele prste - rekla je Jakšićka.

- Ti si jedna k*rva smeće, ciganka jedna, smrdiš na kilometar, koga ti pominješ kome ko nabija ruku do lakta, j*bem ti ruku do lakta. U pravu je Kačavenda za sve, k*rva koja se j*bala u Milanu, muževe poslala na robiju, što ti deca nisu videla oca - vikao je Luka.

- Ti si nju spomenuo juče i vređao je - rekao je Anđelo.

- Nemoj ja da ti kažem šta ja nabijam do kuka, J*bem ti sve što imaš, krstili su te pištoljem na vodu jer si ružna, kakav ti je nos kao da te je Tajson izudarao, radila si salto unazad - vikao je Luka.

