Bebica prestao da diše! Bled kao krpa načuljio uši i sluša svaku reč koju su Teodora i Filip zajedno u emisiji izgorovili! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preživeo!

Teodora Delić i Filip Đukić sledeći su gosti kod Dače Virijevića i Milene Kačavende. Oni su pitali da li je Bebica poremetio njihov odnos tokom zadatka sudbinske lisice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica je generalno negativno uticao na mene, a i na sebe, a i na našu vezu.

- Da li bi odnos sa Filipom bio drugačiji, da tu Bebica nije uveo mere predostrožnosti

- Nisam komunicirala sa Filipom niti bi komunicirala i da Bebica nije bio tu. Nije nas uhodio nego je bio sa svojom devojkom, jeste se bolesno ponašao, a Anita i on su se najbolesnije ponašali u toku zadatka - rekla je Teodora.

- Meni Bebica nije smetao, ali to očas posla pređe u raspravu, 70 posto njihovih svađa ja nisam čuo o čemu pričaju, ja nisam obraćao pažnju, ali da je uticalo jeste, naročito na žurci, ali rekao sam sebi da je to zadatak i da ću ga ispoštovati, odradio sam svoje, imao sam razumevanja, nisam hteo ja sad da stajem na muku - rekao je Filip.

- Koliko ti se tad svidela Teodora od nula do 10 - pitao je Dača.

- Svidela mi se sedam, osam - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebi Teodora, koliko ti se Filip tad svideo od nula do deset - pitao je Dača.

- Ne znam kako bih to izmerila, nije mi fizički privukao, privukla me energija i strast u pogledu, ne mogu da odgovorim, degutantno mi je i glupo da kažem broj - rekla je Teodora.

- Šta očekujete sutra, za taj spa centar, klopa, šampanjac - pitali su ih voditelji.

- Ne bi bilo okej da spavamo u istom krevetu, videćemo, ne mogu da isplaniram unapred - rekla je Teodora.

- Daj mi ocenu za tvoj ljubavni klip sa Teodorom - rekao je Dača.

- Lepo je urađeno, lepo izmontirano, ali više volim kad je spontanija varijanta - rekao je Filip.

- Lepo izgleda klip, ali bih volela da je na tom klipu moj sadašnji dečko - navela je Teodora.

Autor: R.L.

