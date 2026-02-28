Ivan rešio sve učesnike da IZUJE IZ CIPELA, Asmin uleteo u radio KAO FURIJA! (VIDEO)

Marinković seče jezikom kao mačem.

Na samom kraju radio emisije "Sa mesta splačina" kod Dače Virijevića Milene Kačavende došao je Ivan Marinković, kao glavni komentator da ih sve istrese iz cipela.

- Lažu, ne lažunjaju, prva Aneli kaže da nikad nije rekla da će da mu da dete, a sto puta je rekla da neće nikad da mu da dete. Asmin priča da je uzeo fanove Pere, Žike - rekao je Ivan.

Potom je u radio uleteo Asmin Durdžić, koji je želeo da demantuje ovo.

- Samo da demantujem Ivana Marinkovića, ja kad pričam o fanovima, samo je pecnem, mene bilo k*rac za fanove, samo to da shaviš, samo je peckam - rekao je Asmin.

- Sad će svi da prebace na šalu, nema šanse da oni preseku, kad se preseku nema dalje. Asmin opet tražio cigaru Aneli. Darko mu juče rekao da nema stav, a on kao sve je šala i zaj*bancija. Da li oni misle kad je dete u pitanju, da li su svesni da time što tako govore kad pominju narod, poklone, ona ide i naručuje garderobu... Znaš ti šta je uradila kad je sa Anđelom dobila haljinu, uzela i ovako: "Ovo što ste mi kupili, hoću istu ovakvu ali belu", naručuje od podrške koju ni ne zna. Oni od tog debilnog dela naroda, prave ljude koji im određuju sudbinu. Umesto da njih dvoje odluče šta će da rade kao otac i majka, oni daju narodu u ruke da odlučuje ko je bolji otac ili bolja majka. Moram da kažem da se Filip sređivao dole za sutra za hotel. Onda zašto on ćaska sa Jovanom pevačicom, pametan je Fićko, izabrao je Jovanu, da spava s njom i da nastavi da priča sa njom da bi skinuo priču da mu se i dalje sviđa Teodora. Nemoj Filipe da se ljutiš - rekao je Ivan.

Autor: R.L.