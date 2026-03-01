BEBICA VIŠE NI NE TREPĆE! Svestan da će mu se uskoro ostvariti noćna mora, Teodora ga već ne primećuje! (VIDEO)

Nikome ne bi bilo svejedno!
Nenadu Macanoviću Bebici definitivno neće lako pasti nagrada koju su osvojili Filip Đukić i Teodora Delić.
Naime, Veliki šef će uskoro saopštiti koju nagradu su osvojili, ali oni tamičari su uveliko ubeđeni da će Filip i Teodora otići negde van Bele kuće kako bi proveli vreme zajednoo.
Bebicu je ta mogućnost posebno poljuljala, te je po ustajanju odmah zauzeo mesto pored Teodore i nije se odvojio. U jednom trenutku je počeo da gleda u jednu tačku, doslovno nije trepnuo, ali ga ni devojka nije konstatovala.
Da li ćemu se ostvariti najveći strah ostaje nam da vidimo.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić