BEBICA VIŠE NI NE TREPĆE! Svestan da će mu se uskoro ostvariti noćna mora, Teodora ga već ne primećuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikome ne bi bilo svejedno!

Nenadu Macanoviću Bebici definitivno neće lako pasti nagrada koju su osvojili Filip Đukić i Teodora Delić.

Naime, Veliki šef će uskoro saopštiti koju nagradu su osvojili, ali oni tamičari su uveliko ubeđeni da će Filip i Teodora otići negde van Bele kuće kako bi proveli vreme zajednoo.

Foto: TV Pink Printscreen

Bebicu je ta mogućnost posebno poljuljala, te je po ustajanju odmah zauzeo mesto pored Teodore i nije se odvojio. U jednom trenutku je počeo da gleda u jednu tačku, doslovno nije trepnuo, ali ga ni devojka nije konstatovala.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li ćemu se ostvariti najveći strah ostaje nam da vidimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A.Anđić

