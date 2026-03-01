AKTUELNO

SLUČAJNOST, ILI IPAK NE?! Teodora i Filip imaju ISTU NAVIKU, ovo do sada niko nije primetio! (VIDEO)

Šok!

Teodora Delić i Filip Đukić ćaskali su u hotelu, te su se smenjivale brojne teme među njima. Međutim, u jednom trenutku, Delićeva je grickala svoje zanoktice, što je uradio i Đukić.

Postoji jedno verovanje, kada je reč o ovoj navici, te se može protumačiti i u ovom slučaju.

Oni koji grickaju nokte idu do krajnjih granica i najčešće idu do ekstrema što se obično odnosi na strast. Možda grickanje noktiju nije privlačno, ali oni koji grickaju nokte savršeni su ljubavnici.

Da li je ovo bio njegov tajni znak koji je želeo da uputi Teodori, ili je reč o pukoj slučajnosti, procenite sami.

