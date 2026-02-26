Lapsus lingve! Luki jezik ipak hoće pravo?! Otkrio da li je odbio lisice zbog Anite ili iz straha da ne odoli Aneli (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Da li je tvoje odbijanje zadatka zbog Anite ili zbog toga što imaš strah da ne bi mogao da odoliš Aneli - glasilo je pitanje.

- Ne, ne bih mogao da odolim...Okej, lapsus. Ne bih nikada više bio sa Aneli i to je to, ne znam šta da se desi, koja god situacija da se desi životna - rekao je Luka.

- Ja uvek isto govorim, za njega bi taj zadatak bio dobar da vidi da li je čist. Treba imati razgovor taj poslednji, svaka osoba to treba da ima. On je hteo da prihvati zadatak, poleteo je na lisice, ali nije zbog Anite, pa je sprečio haos Anitin. Da je Anita bila pametna, da ga je pustila u izolaciju, sada bi bilo mnogo lakše - rekao je Asmin.

- Oni su raskinuli, nisu ni završili kako treba vaš odnos, niste ni popričali. Ako bude svadba, mogu da vas spoje, to gledaoce zanima...Dok se svađao sa Anđelom, spominjao je konstantno Aneli - rekao je Terza.

- Ja sam tu Anitu branio, jer ako kaže ono što je rekao, onda Aneli ima pravo da vređa Maju - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić