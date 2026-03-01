AKTUELNO

TRUDI SE DA JOJ ULEPŠA SVAKI TRENUTAK! Filip prepričao Teodori dogodovštine sa Lukom Vujovićem, ona se zabavlja kao nikad pre! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imaju brojne teme za razgovor!

Teodora Delić razgovarala je sa Filipom Đukićem o njihovim cimerima iz Bele kuće.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka kad želi da slaže, tačno znam kakvu facu će napraviti - rekla je Teodora.

- Ono za gaće što je bilo, veruj mi da je mislio da nije bio u gaćama, kad ga je Anita optužila da je prišao Maji, veruj mi - rekao je Filip.

- Ume i da slaže. On laže mnogo. Mislim da laže iz nekog straha - rekla je Teodora.

- Ume, to jeste tako. Doduše, više mislim da je malo pogubljen, nego da je lažov. Kad je on skočio na moru sa neke stene. Zaleteo se, razbio se sav. Preskočio je donje tene, nije stiga da se okrene, na facu je pao. On se davio, izgubio je vazduh - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

